お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんが2025年10月21日にYouTubeチャンネルを更新し、タクシー乗車中に交通事故に遭ったことを明かした。

「分岐の真ん中のところにすごいスピードでドーン！」

せいやさんは21日に「高速道路で交通事故に遭いました【閲覧注意】」という動画を公開。車の車内で撮影された動画となっており、冒頭、「ほんまに、ほんまにやばかったなあ！」とカメラを回しているマネージャーに話しかけ、「ほんまにやばかった！」「死にかけたよな？ ふたりで」と明かした。

せいやさんによると、朝、千葉方面にタクシーで向かっていたところ、突然、「タクシーの運転手さんのハンドルがキュキュキュキュキュって」とハンドルが制御不能な状態になり、そのまま高速道路の分岐点にある衝突衝撃緩衝具に突っ込んだとのこと。

せいやさんには原因は分からないようで「運転手さんが、分からん、迷ったんか、ボーッとしてたんか」とつぶやきつつ、その時の状況について「分岐の真ん中のところにすごいスピードでドーン！って」と明かした。

「シートベルトなかったら、たぶん顔面から突っ込んでました」

せいやさんによると、衝突後、フロントガラスの方からは「プシュー」という音が聞こえ、車は縦揺れになった状態で高速道路の真ん中で止まってしまった。振動により身体も激しく揺れたとのことで、マネージャーも絶叫していたことがせいやさんから明かされた。

せいやさんは「後続車来てたら終わってた、俺ら」とつぶやき、「ほんまにシートベルトしててよかったな」とポツリ。「警察の人に褒められる動画ちゃう？ これ」と明かしつつ、「シートベルトなかったら、たぶん顔面から突っ込んでました」と説明した。また、シートベルトをすることの大切さを力説していた。

また、動画内では衝突して避難したあとに撮影した事故現場の動画も公開。車はすでに撤去されていたものの、緩衝具は完全に壊れた状態になっており、せいやさんは「これに正面衝突したんですよ」「怖すぎるやろ、おい」とつぶやいていた。

事故を受け、せいやさんは「1回死んだもんや思って、この人生」と率直に恐怖心を明かしていた。