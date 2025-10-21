SoftBank向けフラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」にAndroid 16／One UI 8へのOSバージョンアップが提供開始
ソフトバンクは15日、携帯電話サービス「SoftBank」向け5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S25（型番：SM-S931Z）」および「Galaxy S25 Ultra（型番：SM-S938Z）」（ともにSamsung Electronics製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年10月15日（水）より順次提供開始するとお知らせしています。
更新後のビルド番号はGalaxy S25 SM-S931Zが「BP2A.250605.031.A3.S931ZSCU1BYI7」、Galaxy S25 Ultra SM-S938Zが「BP2A.250605.031.A3.S938ZSCU1BYI7」で、主な更新内容は以下のように案内されており、Android 16へのOSバージョンアップとともに独自ユーザーインターフェース「One UI 8」にもバージョンアップされ、これらについてはメーカーの公式Webページ『One UI | Samsung Japan 公式』をご参照ください。
＜アップデート内容＞
○Galaxy S25 SM-S931Z
・Android16へのOSアップデート
○Galaxy S25 Ultra SM-S938Z
・Android16へのOSアップデート
・動作安定性の向上
Galaxy S25 SM-S931ZおよびGalaxy S25 Ultra SM-S938ZはSamsung Electronics（以下、Samsung）が展開する「Galaxy」ブランドにおいて毎年前半に投入されているフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズの最新モデルであるGalaxy S25シリーズの標準モデル「Galaxy S25」と最上位モデル「Galaxy S25 Ultra」のSoftBank版で、大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S24シリーズを継承しつつもより高性能化され、さらにブラッシュアップされています。
主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、Galaxy S25 UltraはUWBやSペンに対応しており、Galaxy S25シリーズは日本向け製品についてもWi-Fi 7に対応しているほか、日本向け製品ではおサイフケータイ（FeliCa）にも対応しています。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
発売時にはAndroid 15がプリインストールされていましたが、今回、最新のAndroid 16をベースにしたOne UI 8が提供開始されました。なお、各機種ともに7世代のOSバージョンアップが保証されています。更新方法は本体のみでは「設定」→「ソフトウェア更新」→「ダウンロードおよびインストール」と選択して画面の案内に従って操作します。詳細は『更新後のソフトウェアバージョンを確認する（PDF形式：1MB）』をご確認ください。ビルド番号の確認方法は「設定」→「端末情報」→「ソフトウェア情報」→「ビルド番号」から。更新に際しての注意事項は以下の通り。
・ソフトウェア更新中は、発着信を含むスマートフォンの各機能をご利用できません。また、緊急通報（110番、118番、119番）をご利用することもできません。
・ソフトウェア更新の完了までに最大30分以上かかる場合があります。
・ソフトウェア更新を行う際は通信が切断されないよう、電波状態のよい場所で移動せずに実施してください。
・ソフトウェア更新は大容量のデータ通信が発生しますので、ご自宅等のWi-Fi環境がご利用可能な場合はWi-Fi回線へ接続したうえで、ソフトウェア更新する事をおすすめいたします。
・ソフトウェア更新中は、絶対に本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。
・ソフトウェア更新は電池を十分に充電した状態で実施してください。ソフトウェア更新中に電池切れになると、故障の原因となる可能性があります。
・ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。
・本機の状況（故障・破損・水濡れ等）によっては、保存されているデータが破損・消失されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが破損・消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・ソフトウェア更新による個々のアプリケーションの動作保証はできません。更新前に、ご利用のアプリケーションに関する対応OSバージョンをご確認の上で実施してください。
・その他のご注意点はソフトバンク公式サイト>" target="_blank"><<ソフトウェア更新>>をご確認ください。
記事執筆：memn0ck
