¡Ö²¦¼Ô¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×TRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡ÖÌ¾Å¹ÉôÌç·ÜÇòÅò¡×¤Ç¡ÉÅÂÆ²Æþ¤ê¡É¤òÃ£À®¡¡Çò¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤¬¹­¤¬¤ë»ê¹â¤Î°ìÇÕ

¡ÖTRYÂç¾Þ¡×¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¡¢¡ÖÌ¾Å¹ÉôÌç¡×¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê
2000Ç¯6·î¤Ë¡ÖÅìµþ¤Ç°ìÈÖ»Ý¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ò·è¤á¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡ÖTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡×¡£TRY¤Ï¡ÖTokyo Ramen of the Year¡×¤ÎÎ¬¾Î¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£2024Ç¯¤Ë25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤¤¤Þ¤äºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿³ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÅìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¤Î°ìÅÔ»°¸©¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ËÂ¤·Ø¤Î¿¼¤¤¿³ºº°÷¤¿¤Á¤¬¡¢1Ç¯¤«¤±¤Æ¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¡Ö¿·Å¹ÉôÌç¡×¤È¡ÖÌ¾Å¹ÉôÌç¡×¤òÁª¹Í¡¢¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËèÇ¯¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤·¤«³Í¤ì¤Ê¤¤¡ÖTRY¿·Å¹Âç¾Þ¡×¤È¡¢¼óÅÔ·÷¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¥È¥Ã¥×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖTRYÂç¾Þ¡×¤òÁª½Ð¡£¡ÖÌ¾Å¹ÉôÌç¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦Ìý¡×¡Ö¤·¤ª¡×¡Ö¤ß¤½¡×¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¡×¡ÖMIX¡×¡Ö¤Ë¤Ü¤·¡×¡Ö·ÜÇòÅò¡×¡Ö¤Ä¤±ÌÍ À¶Åò¡Ê¤Á¤ó¤¿¤ó¡Ë¡×¡Ö¤Ä¤±ÌÍ Ç»¸ü¡×¡Ö½Á¤Ê¤·¡×¤Î10¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¿³ºº¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯Ì¾¤À¤¿¤ë¹ÔÎóÅ¹¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç5Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë ÅÂÆ²Æþ¤ê¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤éÀ²¤ì¤ÆÂ´¶È¤È¤Ê¤ë¡£ÀéÍÕ¡¦À®ÅÄ¤Î·ÜÇòÅò¤ÎÍº¡ØÌÍ¤ä Ê¡°ì¡Ù¤ä¡¢»¥ËÚ½ã¤¹¤ß·Ï¤Î´ØÅì½é¤ÎÃÈÎüÊ¬¤±Å¹¡ØÂçÅç¡Ù¡¢ÁÏºî¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅ¹¡Øajito ism¡Ù¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¡¢µû²ðÆÚ¹ü¤ÎÂç¹ÔÎóÅ¹¡Ø¼«²ÈÀ½Ãæ²Ú¤½¤Ð¡¡¤È¤·¤ª¤«¡Ù¤È¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²¦¼Ô¤¿¤Á¤¬°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ø¤é¡¼¤á¤ó ¤«¤Í¤«¤Ä¡Ù¤Ï¡ÖÌ¾Å¹ÉôÌç¤Ä¤±ÌÍÀ¶Åò¡×¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê
¸«»ö¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅ¹¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤é¡¼¤á¤ó MAIKAGURA¡Ù¤È¡¢º£²ó¡ÖTRYÂç¾Þ¡×¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡Ø¤é¡¼¤á¤ó ¤«¤Í¤«¤Ä¡Ù¤À¡£¡Ø¤é¡¼¤á¤ó ¤«¤Í¤«¤Ä¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÌ¾Å¹ÉôÌç¤Ä¤±ÌÍÀ¶Åò¡×¤Ç5Ï¢ÇÆ¤·¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ø¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA¡Ù¤Î¡ÖÇò¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¹á¤ë·ÜÇòÅòÌÍ¡×¡Ê1350±ß¡Ë
Å¹¼ç¤Î°ì¾ò¤µ¤ó¡ÖÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥óÊ¸²½¤¬À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡ÖÌ¾Å¹ÉôÌç·ÜÇòÅò¡×¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ØMAIKAGURA¡Ù¤Ï¡¢¡ÈKing of ·ÜÇòÅò¡É¤È¾Þ¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤Å¹¡£2020Ç¯¤Ë·ÜÇòÅòÉôÌç2°Ì¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¡¢2021Ç¯¤Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£°ÊÍè¡¢°ìÅÙ¤â²¦ºÂ¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤é¡¼¤á¤ó MAIKAGURA¡ÙÅ¹¼ç¤Î°ì¾ò¤µ¤ó
Å¹¼ç¤Î°ì¾ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ã¸Îï·Ï¤ÎÀè¶îÅªÂ¸ºß¡ØÃæÂ¼²°¡Ù¤Ç7Ç¯´Ö½¤¶È¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£2018 Ç¯ ¤Ë¡ØMAIKAGURA¡Ù¤Ç³«¶È¤·ÆÈÎ©¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎµÒ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤é¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØMAIKAGURA¡Ù¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬¡¢Ì¾Å¹¿³ºº°÷¤Î¸µÁÄ¥é¡¼¥á¥ó¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤«¤é¡¢°ì¾ò¤µ¤ó¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
Å¹¼ç¤Î°ì¾ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿
Å¹¼ç¤Î°ì¾ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£TRY¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬½¤¶È¤·¤¿¡ØÃæÂ¼²°¡Ù¤¬TRYÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¡Ø¼«Ê¬¤â¤½¤³¤ËÊÂ¤Ó¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢TRY¤Ø¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÉôÌç5Ï¢ÇÆ¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡¢³¤³°¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ëµ¡²ñ¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¤¬¤ß¤ó¤ÊTRY¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø³¤³°¤Ç¤â¡¢TRY¤Ï¸¢°Ò¤¢¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ù¤È¡¢»ä¼«¿È¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£TRY¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤³°¤ÎÊý¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥óÊ¸²½¤¬À¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëMAIKAGURA¤µ¤ó¡£Âî±Û¤·¤¿¥»¥ó¥¹¤È¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·ÜÇòÅò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¹â¥ì¥Ù¥ë¡£º£¸å¤âÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢°ì¾ò¤µ¤ó¤Î¥é¡¼¥á¥óºî¤ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
TRY¿³ºº°÷¤Ç¸µÁÄ¥é¡¼¥á¥ó¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥ì¥¤¥é¤µ¤ó
¡ÖÇò¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¹á¤ë·ÜÇòÅòÌÍ¡×¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°ìÇÕ
ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±Å¹¤Î¡ÖÇò¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¹á¤ë·ÜÇòÅòÌÍ¡×¡Ê1350±ß¡Ë¤Ï¡¢·Ü¤ÎÉ÷Ì£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°ìÇÕ¤À¡£½ã¿å¡ÊRO¿å¡Ë¤ÇÂçÎÌ¤Î·Ü¥¬¥é¤È´Ý·Ü¤ò¿æ¤¤¤Æºî¤ë¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÇò¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡£
Çò¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¹á¤ë·ÜÇòÅòÌÍ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤Å¤¯¤ê
¤µ¤é¤Ë¥È¥í¥È¥í¤Î²¹ÀôÍñ¤¬¡¢Ç»¸ü¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£Ë§½æ¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥·¥ë¥¡¼¤Ê¼«²ÈÀ½ÌÍ¤À¡£¿©ºà¤Î»Ý¤ß¤ä¹á¤ê¤ò¹ª¤ß¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·ÜÇòÅò¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¡Ö¤´Ë«Èþ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎºÇ¹âÊö¡×¡Ö²¦¼Ô¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×
¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢¡ÖÇò¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¹á¤ë·ÜÇòÅòÌÍ¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾åÉÊ¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¦¡Á¤ó¡¢·Ü¤Î»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥¹¡¼¥×¡£·ÜÇòÅò¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢À§Èó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÍ¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÓµ¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥¹¡¼¥×¤¬ÌÍ¤ËÍí¤ó¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂçËþÂ¡£
Èþ¤·¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥·¥ë¥¡¼¤Ê¥¹¡¼¥×
¥·¥ë¥¡¼¤ÇÇ»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¤ÈÌÍ¤¬Íí¤ß¹ç¤¦
¡Ö¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢²¹ÀôÍñ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤È¤í¡Á¤Ã¤È²«¿È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÍ¤ËÍí¤Þ¤Ã¤ÆºÇ¹â¡£¤¤¤ä¤¢¤â¤¦¡¢²¿¤«¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤´Ë«Èþ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¥í¡¼¥º¿§¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¡¢»õ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢²¦¼Ô¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢°ì¾ò¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿»ê¹â¤Î°ìÇÕ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤ç¤¦Ìý¡Ö¤·¤ª¡×¡Ö·ÜÇòÅò¡×¡Ö¤Ä¤±ÌÍÀ¶Åò¡×ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î4ÉôÌç¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¡ØMAIKAGURA¡Ù¤Ï¡¢º£²ó¤ÎTRY¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦Ìý¡¢¤·¤ª¡¢·ÜÇòÅò¡¢¤Ä¤±ÌÍÀ¶Åò¤ÈºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î4ÉôÌç¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÎô¤é¤ÌÌ£¤Ç¡¢º£¸å¤Î¿Ê²½¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
Åìµþ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°ìÇÕ¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¢¤ì¡ª
¡Ø¤é¡¼¤á¤ó MAIKAGURA¡Ù
Å¹Ì¾¡§¡Ø¤é¡¼¤á¤ó MAIKAGURA¡Ù
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÁ¥¶¶1-38-4
ÅÅÏÃ¡§03-6875-7110
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þÈ¾¡Á15»þ¡¢18»þ¡Á20»þ
ÄêµÙÆü¡§·î¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ä¶È¡¢ÍâÆüµÙ¡Ë
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼7ÀÊ
¸òÄÌ¡§¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶ÀþÀéºÐÁ¥¶¶±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
Í½Ìó¡§ÉÔ²Ä
»ÙÊ§¤¤¡§¸½¶â¤Î¤ß
¼õ¾ÞÅ¹¤Ê¤É¤òÌÖÍå¤·¤¿¥à¥Ã¥¯¡ØÂè26²ó ¶È³¦ºÇ¹â¸¢°Ò TRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ2025-2026¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ï10·î21Æü¤ËÈ¯Çä¡£
¡ØÂè26²ó ¶È³¦ºÇ¹â¸¢°Ò TRY¥é¡¼T¥á¥óÂç¾Þ2025-2026¡Ù
