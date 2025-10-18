大谷翔平は唯一無二「PS1試合3発が11人目？その中で10三振とった選手はいるのか？」「史上最高のパフォーマンスだ」
1試合3発＆10奪三振のパフォーマンスを見せた大谷翔平(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回先頭打者弾から、4回の第3打席、7回の第4打席でも豪快な本塁打をかけた。
【動画】まさにバケモノ！1試合3発目となった大谷の豪快アーチシーン
勝てば2年連続のワールドシリーズが決まる大一番で、驚愕の1試合3発。米紙『USA Today』のボブ・ナイチンゲール記者は自身のXを通じて、「オオタニはポストシーズンで1試合3本のホームランを打った史上11番目の選手だ」と紹介した。
ただ、この日の大谷は先発マウンドに立ち、7回途中無失点10奪三振の力投を見せた。そのため、ファンはコメント欄で「11人目？その中で10三振とった選手はいるのか？」「11人中10奪三振をマークした選手は何人いるんだ？」「同じ試合で10Kを記録した最初の人物だろ」と“唯一無二”をアピールする投稿を次々に書き込んだ。
米データ会社『Stats Perform』の「OptaSTATS」は公式Xで「MLBポストシーズンの歴史上、1番打者で3本のホームランを打った2人目の選手だ」と伝えた。フリージャーナリストのテイラー・ブレイク・ウォード記者も自身のXで「史上最高のポストシーズンパフォーマンス！」と興奮気味に記した。
ドジャースは大谷の大活躍もあり、5-1で快勝。2年連続のナ・リーグ優勝で、ワールドシリーズ進出を決めた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。