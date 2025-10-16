タレントのジョナサン・シガーが一般女性と結婚したことが１６日、分かった。黒船特派員として木曜レギュラーを務めるＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）で生発表した。

番組冒頭、ジョナサンは「私、ジョナサン・シガーは結婚します（＝した）」と報告した。お相手はエステティシャンとして働く一般女性で、この日婚姻届を提出。途中で別れた期間もあったが、交際期間１年半ほどでゴールインした。

「１０月１６日に婚姻届を出すと決めていました。たまたま（出演日の）木曜日だった。たまたまだったんですよ」と照れ笑い。プロポーズは自ら告げたといい、「めちゃくちゃシンプルに。僕で良ければ結婚してください！と言いました」と明かした。結婚指輪はダイヤモンドが入った指輪で、値段は「『５時夢』のギャラほぼ１年分」という。

「卒業おめでとう」の花束が贈られると、「ちょっと待って」と番組卒業と勘違いし、大焦り。メイン司会の垣花正アナから「『独身、卒業おめでとう』という意味」と告げられ、安どしていた。

◆ジョナサン・シガー １９８４年８月３日、群馬県出身（台湾生まれ）。４１歳。父親はアメリカ人、母親はイタリア人。４１歳。趣味はスポーツ（野球）、ドライブ、サーフィン。特技はスポーツ、英会話。１７８センチ。