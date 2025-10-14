KDDI¡¢¥íー¥½¥ó¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¡KDDI¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÆâÂ¢À½ÉÊ¤ÎÅ¹Æ¬²ó¼ý¤ò¹Ô¤¦¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë»²²è¤·¡¢²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥íー¥½¥ó2Å¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡£ÀßÃÖ´ü´Ö¤Ï¼éÃ«¾¾ÊÂ¹®ÄÍÅ¹¤¬2025Ç¯10·î15Æü～2026Ç¯1·î31Æü¡¢¼éÃ«ÂçÇðÅ¹¤¬2025Ç¯12·îÃæ½Ü～2026Ç¯1·î31Æü¡£
¡¡ÀßÃÖ¤¹¤ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï²¹ÅÙ¡¦½ÅÎÌ¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¡¢È¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12·î26Æü～1·î4Æü¡Ë¤Ï²ó¼ý¤òµÙ»ß¤¹¤ë¡£
Å¹Æ¬¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¥ê¥Á¥¦¥àÃßÅÅÃÓÅùÅ¬Àµ½èÍýÂÐºö¸¡Æ¤¶ÈÌ³¡×¡Ê´Ä¶¾Ê¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤ä¤´¤ß½èÍý»ÜÀßÆâ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¤´¤ß¤Èº®¤¼¤ÆÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÆâÂ¢À½ÉÊ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯4·î¤Ë»ñ¸»Í¸úÍøÍÑÂ¥¿ÊË¡¤Î²þÀµ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÆâÂ¢¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¦²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ï¡Ö»ØÄêºÆ»ñ¸»²½À½ÉÊ¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥áー¥«ー¤ª¤è¤ÓÍ¢ÆþÈÎÇä¶È¼Ô¤Ë¤Ï¼«¼ç²ó¼ý¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤ÎÂ¥¿Ê¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¤³¤ì¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤È¡¢¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡KDDI¤Ï2005Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤Îau Style¡¿au¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»ÈÍÑºÑ¤ß·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò²ó¼ý¤·¡¢²ó¼ý¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¼êÊ¬²ò¤Ë¤è¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºÆ»ñ¸»²½Î¨99.8¡ó¤Î¼ÂÀÓ¤äÃÎ¸«¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º£¸å¤Ï¼Â¾Ú¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼Â»ÜÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦»ö¶È¼Ô¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¥íー¥½¥ó¤¬»²²èÅ¹ÊÞ¤Î²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀßÃÖ¤ä±¿ÍÑ¡¢KDDI¤¬´ûÂ¸¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ëー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ìÉô·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬´Ä¶¾Ê¤«¤é¤Î»ö¶È¼õÂ÷¼Ô¤È¤·¤Æ»öÌ³¶É±¿±Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£