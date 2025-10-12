9月25日からNetflixで世界独占配信が始まり、大きな話題を呼んでいる『今際の国のアリス』のシーズン3。今作でも登場人物たちが生死を懸けてさまざまなゲームに挑む様子が描かれているが、視聴者のあいだでは運によって結果が左右される「運ゲー」ではないか……という声も上がっているようだ。

参考：山粼賢人×土屋太鳳、“けんたお”のリスペクトし合える関係性 「いるだけで頼もしすぎる存在」

そこで今回は、過去シリーズも振り返りながら、「実力でクリアできるゲームなのかどうか」を検証していきたい。

■暴走でんしゃ まずは今作でもっとも議論を呼んでいる「暴走でんしゃ」。無人運転している電車を舞台としたゲームで、スタート車両から先頭車両まで移動し、電車を停めることができればゲームクリアというルールだ。ただし車両を移動するたびに酸素か毒ガスが噴射されるため、各プレイヤーは毒ガスの中和剤が充填されたボンベを使用するかどうかの決断を迫られる。

重要なのは、スタート車両を除く8車両のうち4車両で毒ガスが噴出するが、ボンベのカートリッジは1人5本しか用意されていないということ。すなわちすべての車両でボンベを使用することはできず、少なくとも3つの車両では“ボンベなし”でやり過ごすことが必要となる。

各車内には鳥籠に入ったカナリアがいて毒ガスが噴出されたかどうか判断できるものの、それ以外に提供されるヒントは一切なし。しかしウサギ（土屋太鳳）は「みんな死ぬのが怖い。だから前半にマスクをつけてしまう。ゲームの作り手はその心理を利用して後半に毒ガスを撒くはず」と作り手側の心理を読もうとしていた。そのほか、電車の形状をもとにした推理なども行われたが、最終的にはやや“ゴリ押し”に近い方法によってクリアしている。

作中で提示された情報だけで考えれば、このゲームはかなり運要素が強いと言える。ウサギがやったような作り手の心理を読む方法は確実性が低く、実際に作中では「作り手は並走した電車の様子を見せてボンベを使わせようとしている」という読みが外れるところが描かれていた。また電車の形状をもとにした推理にしても、あまりに専門性の高い知識なので、限られた人間にしか使えないだろう。

とはいえ、作中で描かれなかった部分にヒントがあったと考えることもできる。つまりカナリアの挙動や車内に貼られているポスターなどに重要な情報が隠されていて、それを手掛かりにすれば正攻法で突破できた……という可能性だ。作中では描写されなかったものの、アリス（山粼賢人）たちのチームは正攻法でこのゲームをクリアしていた様子なので、ウサギたちが見落としていただけで何か推理の材料が隠されていたのかもしれない。

■ミライすごろく またシリーズ3では、「ミライすごろく」というゲームも注目を浴びている。複雑なルールなので詳細を省いて説明すると、同ゲームのステージは縦5部屋、横5部屋の25部屋からなり、出口のある部屋を目指していくのが目的。サイコロを振り、出た目の人数だけ次の部屋に進むことができる。このとき取り残されたプレイヤーは「強制ステイ」を強いられ、とある条件を満たさなければ別の部屋に移動できない。

またプレイヤーはそれぞれ15ポイントを与えられており、それを消費しながら行動するという仕組みで、0ポイントに達するとゲームオーバーになってしまう。

このゲームに関しては理不尽な要素が少ない印象で、実際に作中ではアリスの頭脳が攻略の役に立っていた。しかし部屋によっては入るだけで何ポイントかマイナスされるという仕掛けもあるため、若干フェアではないという見方もできそうだ。

■すうとり ではこれまでのシリーズに登場したゲームと比べるとどうだろうか。作中屈指の人気を誇るゲームとして、シーズン2の第2話から開催された「すうとり」を振り返ってみよう。

同ゲームは2時間という制限時間のなかでお互いのチームが点数を取り合い、最終的に点数の多い方がゲームクリアになるというもの。アリスたちとクラブのキング・キューマ（山下智久）が、それぞれ5人ずつのチームを組んでぶつかり合った。

各チーム1万点の持ち点があり、それを5人に振り分けたところでゲームがスタート。相手プレイヤーに接触してお互いの所持ポイントを競い合う「バトル」のほか、フィールド内にある「アイテム」を見つけるか、相手の「じんち」に触れることでもポイントの移動が起こる。一見すると身体能力を重視したゲームのようだが、実際に勝負を左右したのは知恵を使った駆け引きで、両チームともにルールの穴を突くような戦略を披露していた。

このゲームの場合、運が介入する要素は「アイテム」を見つけられるかどうかくらいで、とことんフェアな駆け引きと言っていいだろう。だからこそアリスとキューマのあいだには、最終的に敵味方を超えた絆のようなものが芽生えていた。

■どくぼう また「すうとり」に続いて描かれた「どくぼう」も、評価の高いゲームだ。毎ターン、自分の首輪の後ろに表示されたマークを答えるというシンプルなルールだが、正しいマークを知るには他人に教えてもらわなければならないため、高度な心理戦が繰り広げられた。こちらも運要素はほとんど存在しない。

こうして比べてみると、シーズン3のゲームでは運要素が多少強くなったとは言えそうだ。あるいは今回は“ルールがフェアかどうか”にこだわるよりも、もっと別の部分で視聴者を楽しませようとしたのかもしれない。

とはいえシーズン3でも「ゾンビ狩り」など、運要素がほとんど介在しないゲームは存在している。また一癖も二癖もあるキャラクター同士の心理戦や、絶体絶命のピンチを切り抜けるための意外な閃きなど、同作の醍醐味となる部分は必ずしも失われていない。

今作と過去作で、ゲームの方向性がどう変わっているのか。気になった人はぜひ新たなゲームの数々を自分の目で確かめてみてほしい。（文＝キットゥン希美）