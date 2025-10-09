櫻坂46が、10月29日にリリースする13thシングル『Unhappy birthday構文』のジャケットアートワークを公開した。

（関連：【画像あり】櫻坂46、13thシングル『Unhappy birthday構文』全5形態のジャケットアートワーク）

今作のクリエイティブディレクション／アートディレクションを手掛けたのは、7thシングル『承認欲求』のアートワークを手掛けたTOCCHI。“櫻の軌跡”をコンセプトに、櫻坂46として歩んできた軌跡が大地を形づくり、その上に立つメンバーは煌びやかな衣装を身に纏い、何よりも美しく、自信と誇りに満ちた表情で堂々たる力強いポージングを見せている。

TYPE-Aはセンターを務める三期生の村井優が単独でジャケットを飾り、フロントの二期生 守屋麗奈、三期生 山下瞳月はTYPE-Bのジャケットに登場。また、TYPE-DのアートワークはBACKSメンバーで構成されており、今作のBACKSメンバーのセンターが谷口愛季であることも公開された。

本情報とあわせて、BACKSメンバーによって構成されたティザー映像も公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）