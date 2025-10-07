「上から叩く」は“卒業”…関口勝己監督が伝授する理想のノック術

子どもたちの守備力向上には、ノッカーの腕も重要になる。選手は捕球や送球など技術的な部分を磨き、ノッカーは狙った場所に強弱をつけた打球を打つことが求められる。今回は全国大会優勝3度を誇る中学硬式野球「東都クラブ京葉ボーイズ」の関口勝己監督が行う“ノックの極意”を紹介する。

関口監督は内外野のノックを明確に打ち分けている。「結局、打つところがボールの下っ面か、上っ面で打つか」と説明する。ゴロを打つ際、右打ちの場合はバットの下部分でボールを捉え、右手で返していく。対して外野への伸びる打球は「バットの上っ面でボールの下っ面を捉えバックスピンをかけ、右手で押し込みながら打つ」ことが重要になるという。

多くの指導者に共通する課題として、「切る打球が多いよね、ゴロの場合は」と、バットを上から叩きつけボールをカットする打球が多いと指摘する。実際に試合を想定し、生きた打球を打つことが守備上達の近道になる。

ボールの上げ方も種類によって変える必要がある。内野ノックは左足前あたりでボールを上げるのに対し、外野の場合はミートポイントを前に置き、ステップしボールを捉える。難易度の高いキャッチャーフライは、ステップした左足の股関節くらいの位置にボールを上げ、落ちてくるボールのラインにバットを入れていく。

ノックの技術を磨くことは、子どもたちの守備力向上に直結する。正確なノックで様々な打球を経験させることで、対応力も高まる。理想的な打球を打つためのコツを押さえ、目的に応じたノック技術を習得することで、チーム全体の守備レベルは飛躍的に向上するはずだ。（First-Pitch編集部）