カメラのキタムラが新会員制度--ランクが上がるほどクーポンや買取金額アップ
カメラのキタムラは、全国のカメラのキタムラ・スタジオマリオ店舗および公式オンラインショップで利用できる新しいロイヤルティプログラムの「キタムラ会員」制度を開始した。
キタムラ会員
キタムラ会員とは、カメラのキタムラを利用するほど特典が受けられる会員制度。Webでの買い物だけでなく、店頭で会員証を提示すると、特典を受けられる。
年間の累計購入金額に応じて、「レギュラー(累計獲得〜499マイル)」、「ブロンズ(累計獲得500マイル〜)」「シルバー(累計獲得1,000マイル〜)」「ゴールド(累計獲得1,500マイル〜)」「プラチナ(累計獲得2,500マイル〜)」と5段階の会員ランクを設定。ランクが上がるほど査定時の買取金額がアップする。
会員ランク別特典
商品の購入時に200円(税別)で1マイル獲得でき、買取時には200円(税込)で1マイル獲得できる。毎年4月〜翌年3月までの累計獲得マイルに従い、翌年度のランクが決定。ランクがあがるにつれ、商品割引クーポンやカメラの買取金額があがる特典が付与される。
