¡Ú¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÛÂè2´ü¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ª
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü24¡§55¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè2´ü¡£¤Ë¤·¤Ê¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥¬¡¼¥ë¡Ù¤¬Ä°¤±¤ë¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤Ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë1987Ç¯36¹æ¤«¤é1996Ç¯12¹æ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¤Ê¤ªÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÌ¾ºî¤À¡£
Êª¸ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ç½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦Áá²µ½÷¸¼ÇÏ¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦ÍðÇÏ¤¬Å·Æ»²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏµðÂç¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤È¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡ª¡©
ÍðÇÏ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Î½¤¹Ô¤ÎËö¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¡¢¤ªÅò¤ò¤«¤Ö¤ë¤ÈÃË¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
ÍðÇÏ¤¿¤Á¤¬¼þ°Ï¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ»þ¡¹Îø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢º£¤Ê¤ªÁ´¤¯¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡¢Å·²¼ÌµÅ¨¤Î³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè2´ü¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ë¤·¤Ê¤Ë¤è¤ëED¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥¬¡¼¥ë¡Ù¤òTV¥µ¥¤¥º¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏËÌÂ¼¤ß¤Ê¤ß¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î±ÇÁü¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç½¸¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë
