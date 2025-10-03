¡ÚZARA¤Î¥Í¥¤¥Óー¡Û¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¡ª ¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±♡¡Ö¤³¤Ê¤ì¥È¥Ã¥×¥¹¡×
ÆüÃæ¤Ï¤Þ¤À²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤¬Íê¤ì¤ë¤«¤â¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¦¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤¬È¯ÇäÃæ¡£Ãæ¤Ç¤âÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Í¥¤¥Óー¥«¥éー¤Ê¤é¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏZARA¤ÎÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥Í¥¤¥Óー¤Î¡Ö¤³¤Ê¤ì¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ç´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶ßÉÕ¤¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¤â¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¶ß¤ÈÂµ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ÇÈÀþ¤Î¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥×¥ë¥ªー¥Ðー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¤É¤Á¤é¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ß¥Ë¾æ¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥âー¥É¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー¥Ë¥Ã¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥·¥çー¥È¥¹¥êー¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\3,590¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥âー¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¡£¥·¥çー¥È¾æ¤Ê¤Î¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤òÁ´¤ÆÊÄ¤á¤Æ1Ëç¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤ÆÃå¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¥Ü¥¯¥·ーÉ÷¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¼þ¤ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¥Ü¥È¥à¥¹¤ä¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤òÁª¤Ö¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â³ð¤¤¤½¤¦¡£¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤°¤Ã¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤â²Ú¤ä¤°¥Ñ¥Õ¥¹¥êー¥Ö
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥¹¥êー¥Ö»ÅÍÍ¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡×\5,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÂµ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥Á¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Ï¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬±Ç¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤á¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¸ー¥ó¥º¤ä¥ê¥é¥¯¥·ー¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤Î¥³ー¥Ç¤â²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢½ë¤¤¤±¤Éµ¨Àá´¶¤â½Ð¤·¤¿¤¤¤³¤Î»þ´ü¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·ー¥¹¥ëー¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥¤¥ó¤·¤Æ¤âGOOD¡£
¤Ò¤È¤¯¤»¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¦ー¥ë ¡õ ¥¢¥ë¥Ñ¥«¡¡¥Ý¥ï¥ó¥Æ¥ëÊÔ¤ß¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤µ¤Î»Ä¤ë½é½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¦ー¥ë¤È¥¢¥ë¥Ñ¥«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·ー¥¹¥ëー¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤½¤¦¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò¾¯¤·³«¤±¤Æ¥é¥Õ¤ËÃå¤ë¤È¤³¤Ê¤ì¤¿Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¡£Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¥Êー¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Momo.S