「おいしい」が揃う食材の宝庫・北海道。今回は北海道グルメの中でも、浅い歴史ながら根強い人気を誇るスープカレーを紹介します。手鍋式でスープのおいしさを追求する元祖スタイルから、具材それぞれに最適な調理を施した“筑前煮”スタイルまで、東京進出を果たした北海道に本店を持つお店を厳選しました。

見た目もおいしい、スープに浮かぶ野菜畑『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』

コレ、刺さる方にはぶっ刺さります。とにかくスープも含め野菜の味が濃い。ベースのスープに使用されている豚骨や鶏ガラ、本来であればメイン格のチキンですら野菜を引き立たせるための脇役と感じてしまうほど野菜がおいしいのだ。

チキンと1日分の野菜20品目（パリパリチキン）2200円

『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』チキンと1日分の野菜20品目（パリパリチキン） 2200円 ごぼうは下茹で後、下味を付けて衣で揚げる

聞けば、スープは玉ねぎやキャベツ、にんじんにトマトを使ったペーストがベース。そして具の野菜達は素材ごとに揚げ・茹でなど最適な調理を施すのだとか。

さらに和食の筑前煮のようにスープと具材を別に盛り付けることで、味がぼやけることなくそれぞれの輪郭が際立つ工夫まで。野菜のおいしさ、再発見です。

『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』店主 五十里知尚さん

店主：五十里知尚さん「こだわりの野菜は季節によって旬のものを使用しています」

『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』

［店名］『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』

［住所］東京都新宿区箪笥町27吉田ビル1階

［電話］03-3266-7062

［営業時間］11時半〜15時半（15時LO）、17時半〜21時（20時15分LO）

［休日］不定休

［交通］都営大江戸線牛込神楽坂駅A1出口から徒歩5分

元祖でありながら未知なる味わいに胸躍る『マジックスパイス東京御殿』

扉を開くとスパイスをイメージしたBGMが流れる、スープカレーの元祖としても有名なこちらのお店。唯一無二と評判のスープには、厳選した骨付き鶏に加え、大根や白菜など普通のカレーでは見かけない野菜なども使用。

チキンカレー1420円（辛さ極楽＋300円）（季節の野菜＋280円）

『マジックスパイス東京御殿』チキンカレー 1420円（辛さ極楽＋300円）（季節の野菜＋280円） 季節の野菜は、ゴーヤにニンジン、ヤングコーンなど。辛さを涅槃以上にすると、コクとキレもグッと増す

口に運べばポトフのようなやさしい甘みがあり、それがピリッとしたスパイスのキレ、香りと融合して未知なる味わいを生み出している。また、すべての具材を手鍋で煮込むため、トッピングによってスープの味わいが変化するのも醍醐味のひとつ。

ぜひあなただけのMSカレーを創造して、“マジスパワールド”を五感で体感して欲しい。

『マジックスパイス東京御殿』店長：松本英樹さん

店長：松本英樹さん「辛いものが苦手でなければぜひ涅槃（ねはん）以上をお試しあれ」

『マジックスパイス東京御殿』

［店名］『マジックスパイス東京御殿』

［住所］東京都世田谷区代沢2-30-14

［電話］03-6413-8835

［営業時間］平日：11時半〜15時半、17時半〜22時半、土・日・祝：11時半〜22時半

［休日］火・水

［交通］小田急線他下北沢駅小田急中央口より徒歩5分

自社農園の野菜に唸る、滋味深い王道の味わい『北海道スープカレーSuage渋谷店』

万人に愛されるクセの無い味わいと、食べやすく串に刺したキャッチーなスタイルで都内にも多くのファンを持つ『Suage』。

ちょっと贅沢カレー1880円（ライスチーズトッピング＋200円）

『北海道スープカレーSuage渋谷店』ちょっと贅沢カレー 1880円（ライスチーズトッピング＋200円） 具は北海道の知床鶏と角煮、まいたけにヤングコーン

玉ねぎとトマト、鶏ガラをベースに、スパイスやバジルオリーブオイルを加えて仕上げた香り高いスープに合わせるのは、自社農園「すあげアグリ」で作られた自慢の野菜達だ。中でも具材の下にさりげなく忍ばせた「インカのめざめ」の破壊力は抜群。

ほっくり香ばしく、ねっとりとした甘みに思わずうっとり。他の野菜も素揚げにすることでおいしさを十二分に引き出す設計となっており、スープカレーデビューにもピッタリの一杯だ。

『北海道スープカレーSuage渋谷店』店長 柳田さん

店長：柳田さん「『インカのめざめ』を使用した『揚げいももち』も絶品です！」

『北海道スープカレーSuage渋谷店』

［店名］『北海道スープカレーSuage渋谷店』

［住所］東京都渋谷区渋谷2-22-11渋谷フランセ奥野ビル地下1階

［電話］03-6803-8270

［営業時間］11時〜22時（21時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］地下鉄副都心線他渋谷駅B5出口から徒歩4分

撮影／浅沼ノア（SAMURAI、Suage）、大西陽（マジックスパイス） 取材／編集部・荒川

2025年9月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

