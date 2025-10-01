今年もエル・クラシコレジェンズの開催決定！ イニエスタやグティらが出場へ…舞台は埼玉スタジアム2002
2025年11月22日（土）埼玉スタジアム2002にて「EL CLÁSICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE（以下、エル・クラシコレジェンズ）」の開催が決定した。バルセロナとレアル・マドリードのレジェンド選手たちによる特別な対戦です。2024年12月に東京・味の素スタジアムで開催された「エル・クラシコin 東京」に続き、今年もレジェンド選手たちが集結。日本中のファンを熱狂させるイベントが開催される。
「エル・クラシコレジェンズ」開催概要
大会名称：EL CLÁSICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE
開催日：2025年11月22日（土）キックオフ時間未定
対戦カード：FCバルセロナレジェンドVS レアル・マドリードCF レジェンド
試合方法：45分ハーフ／90分
放送：未定
主催：NSN Group（株式会社SPORTS&LIFE）
共同主催：株式会社アミューズ、POINT ZERO Co.,Ltd.（株式会社ポイントゼロ）
企画制作：NSN Group（株式会社SPORTS&LIFE）
チケット発売日：2025年10月16日（木）10:00予定 ローソンチケット
「エル・クラシコレジェンズ」主な出場選手
■FCバルセロナレジェンド
アンドレス・イニエスタ、リヴァウド、エドガー・ダーヴィッツ、カルレス・プジョル、シークレットプレイヤー
■レアル・マドリードCF レジェンド
ルイス・フィーゴ、グティ、ペペ、シークレットプレイヤー
※選手事情により、出場選手は変更となる場合がございます。両クラブ他選手は随時公表致します。
