『仮面ライダージオウ』、令和仮面ライダーの歴史も終わらせようとする ライドウォッチ化でファン「終わらない平成」
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」は『仮面ライダージオウ』（2018）の関連商品『DXゼッツ＆ガヴ＆ゼロワンライドウォッチ』の予約受付を29日からスタートさせた。
【写真あり】『仮面ライダージオウ』が令和仮面ライダーの歴史も終わらせようとする ライドウォッチ化
「DXライドウォッチ」シリーズの最新弾として、仮面ライダーシリーズ最新作『仮面ライダーゼッツ』に加え、『仮面ライダーガヴ』、『仮面ライダーゼロワン』をモチーフとしたライドウォッチをセットで発売。「ゼロワンライドウォッチ」はこれまでキャンペーン景品の非DX版仕様のみが存在していたが、今回満を持してDX仕様での商品化となる。
商品には、令和ライダーたちをモチーフとした「ゼッツライドウォッチ」、「ガヴライドウォッチ」、「ゼロワンライドウォッチ」の3種が収録。DXライドウォッチシリーズとして、カバーを回転させることで絵柄が変化するギミックを搭載。また天面のボタンを押すことでLEDが発光、ライダー名や各ライダーの紹介など、各ライドウォッチ固有のシステムボイスが発動する。さらに、別売りのDXジクウドライバーと連動が可能。各ライドウォッチ固有のアーマータイム音声が発動する（※DXジクウドライバーのセグメント表示は汎用のものになる）。
ファンは「令和ライダーの歴史終わったやん」「終わらない平成」「平成……お前まだ歴史奪い続けるのか…」とXにポストしていた。
【写真あり】『仮面ライダージオウ』が令和仮面ライダーの歴史も終わらせようとする ライドウォッチ化
「DXライドウォッチ」シリーズの最新弾として、仮面ライダーシリーズ最新作『仮面ライダーゼッツ』に加え、『仮面ライダーガヴ』、『仮面ライダーゼロワン』をモチーフとしたライドウォッチをセットで発売。「ゼロワンライドウォッチ」はこれまでキャンペーン景品の非DX版仕様のみが存在していたが、今回満を持してDX仕様での商品化となる。
ファンは「令和ライダーの歴史終わったやん」「終わらない平成」「平成……お前まだ歴史奪い続けるのか…」とXにポストしていた。