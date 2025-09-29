「にじさんじ」アンジュ・カトリーナ、初対面ホロメンの弟をロックオン「紹介してもらっても？いくつですか？」
「にじさんじ」所属のVTuber・アンジュ・カトリーナさんが、27日に配信された「ホロライブ」所属・さくらみこさん＆星街すいせいさんのトーク企画「アポなし!?逆凸いきます！！！！！！」に出演。みこさんの弟とお近づきになろうとする貪欲な姿勢に、ファンから笑いが起きた。
【動画】みこさんの弟に狙いをさだめるアンジュさん（03：01：21ごろ）
すいせいさんとはラジオなどで面識があるアンジュさんだが、意外にもみこさんとは本企画が初共演。お互いの第一印象を語る場面で、みこさんの弟がアンジュさんのリスナーで年齢も近いことが判明すると、アンジュさんは「弟紹介してもらっても？いくつですか？」「全然気になるならLINE伝えるので、まずLINEから始められたらなって」と、初対面とは思えないほど前のめりな反応を見せた。
この猛烈アタックに、すいせいさんが「“まだ”見つかってないの？」と鋭い一言を放つと、アンジュさんは「見つかってないから他の箱の弟にまで当たりに行ってるんだよ！」と声を荒げ、視聴者は大爆笑。「ロックオンｗ」「“まだ”は辛いｗ」「急に刺してくるｗ」などのコメントが相次いだ。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」
【動画】みこさんの弟に狙いをさだめるアンジュさん（03：01：21ごろ）
すいせいさんとはラジオなどで面識があるアンジュさんだが、意外にもみこさんとは本企画が初共演。お互いの第一印象を語る場面で、みこさんの弟がアンジュさんのリスナーで年齢も近いことが判明すると、アンジュさんは「弟紹介してもらっても？いくつですか？」「全然気になるならLINE伝えるので、まずLINEから始められたらなって」と、初対面とは思えないほど前のめりな反応を見せた。
この猛烈アタックに、すいせいさんが「“まだ”見つかってないの？」と鋭い一言を放つと、アンジュさんは「見つかってないから他の箱の弟にまで当たりに行ってるんだよ！」と声を荒げ、視聴者は大爆笑。「ロックオンｗ」「“まだ”は辛いｗ」「急に刺してくるｗ」などのコメントが相次いだ。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」