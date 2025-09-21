今季開幕前も話題になっていたが、マンチェスター・ユナイテッドの熱狂的サポーターであるフランク・アイレットさんは現在とあるチャレンジを続けている。



それは、『愛するマンUが5連勝するまで散髪しない』というものだ。最後に散髪したのは2024年10月のことで、もう1年近くになる。



フランクさんはそのチャレンジを自身のSNSでアップし続けているが、髪質の影響もあってかアフロヘアに近いスタイルに。今のところマンUが5連勝する気配はないため、まだ髪を切ることは出来そうにない。





英『Daily Star』によると、フランクさんの髪がこのまま伸びれば『イギリス近衛兵』になれるのではないかなんてジョークがSNSで飛び交っているという。イギリス近衛兵・キングスカードといえば、ベアスキンと呼ばれる黒い帽子を着用していることで有名だ。フランクさんはベアスキンではなく、自身の髪の毛であの帽子を表現できるのではと言われているのだ。フランクさんは過去のインタビューにて、3連勝にすれば良かったと後悔も口にしている。現在のマンUの状態を考えると、5連勝はなかなか難しい目標と言えよう。「こんなに長く続くとは思っていなかった。ユナイテッドが苦戦していた数ヶ月間の楽しいチャレンジになると思っていたけど、予想以上に長く続いているね。いつ終わるか分からないけど、最後までやり遂げるつもりだ。おそらく3連勝にすべきだったんだけど、最初はそれだと簡単すぎると思ったんだよ。これに全力を尽くすよ。最後までやり遂げないと。たとえ何シーズンかかってもね」