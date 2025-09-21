シガニー・ウィーバー、「エイリアン」新作は“怖すぎて”1人で見られない

シガニー・ウィーバー （75歳）は、新作映画「エイリアン：アース」が怖すぎて、1人では見られないという。



1979年のシリーズ第1弾から続編3作で、主役のエレン・リプリー役を演じていたシガニーだが、新スピンオフドラマ「エイリアン：アース」は夫ジム・シンプソンが一緒でないと見られないと明かしている。



シガニーはコライダーにこう話す。



「私は1人の人間として見てるんだけど、夫とデートの日を作らないと。スクリーンから何か飛び出してきた時のために1人では見たくないから」

「だからちゃんと予定を立てないといけないの。だからちょっと私は遅れているんだけど、これまで見たエピソードはすごく面白かった」



シガニー主演の第1弾から2年前を舞台にした「エイリアン：アース」は、「FARGO／ファーゴ」のノア・ホーリーが制作を担当。シガニーは「彼がこの世界で何をやってくれるかを見るのが楽しみだった。この作品で好きなところは、エイリアンが中心でないところ」と語っている。