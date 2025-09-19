子猫の無邪気な姿が再生回数1万回を突破して注目を集めています。先輩猫の前でお腹を出して『降参』のポーズを取っていた子猫。しかし、子猫が予想外の行動を見せて…？

ふたりの何とも言えない空気感に、思わずクスッと笑ってしまう人が続出。投稿には「煽り方のクセが強い！（笑）」「次に何が起きるのか見逃せないｗ」とコメントが寄せられています。

【動画：先輩猫にお腹を見せる子猫→『降参アピール』し始めたのかと思ったら…】

先輩猫にお腹を見せて、『降参』している…のかと思いきや

思わず笑顔になってしまう子猫の姿が投稿されたのは、Instagramアカウントの『Q』。この日、子猫の白川さんは、先輩猫の梵天くんの前に寝転がってお腹を見せていたのだそう。

遊びの延長で先輩猫の梵天くんに降参をしているのか…と思いきや。よく見てみると、どうやら少し違うご様子。梵天くんは白川さんに飛びかかったり、じゃれつく様子はなかったのだそう。

一方、白川さんはというと…お腹を梵天くんに見せながら、ダンスをするかのように手足をばたばたと動かしていたといいます。いったい、白川さんは何をしているのでしょうか？

お腹を見せられている梵天くんも、目の前にいる白川さんを不思議そうに見つめていたといいます。

白川さんを追跡する梵天くん

床に寝転がって梵天くんに不思議なダンスを披露していた白川さん。しばらくすると、白川さんは体勢を立て直し、今度はその場から立ち去ろうとしたそう。白川さんの不思議なダンスが終わってしまうと思うと、なんだかもっと見ていたい気持ちになってしまいます。

梵天くんも、白川さんの不思議なダンスに魅せられてしまったのか、その場を立ち去ろうとした白川さんの後をすぐに追いかけたそう。すると、梵天くんに追いつかれてしまった白川さんは、再び床にゴロンと寝転がったといいます。

さらに激しいダンスを披露する白川さん

1度は終わりかと思われた白川さんの不思議な動き。しかし、梵天くんに追いつかれたことで、白川さんは再びダンスのような動きを始めたのだそう。

しかも今度はくねくねと動きながら梵天くんにタッチをしようとする素振りまで見せていたとのこと。その様子に、梵天くんも思わず釘付けになってしまいます。

いったい、白川さんはなぜそんな不思議な動きをしていたのか…その理由は謎ではあるものの、子猫特有の無邪気な行動に、思わず笑顔になってしまう人が続出することとなったのでした。

この光景には、「ずっと見ていられるｗ」「梵天くん、今まで生きてきてこんなに動くものを見るの初めてそうｗ」といった感想や、「もしかしておちょくってるのか？（笑）」といった推察の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『Q』では、白川さんと梵天くんの他にも、たくさんの猫ちゃんたちの賑やかな日々が投稿されています。

白川さん、梵天くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Q」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。