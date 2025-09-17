B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が9月16日、9月の新作フレーバー「ポッピングミルキー」「ミルキー ミルキー」の品切れについて謝罪しました。

公式「予測を大幅に上回る販売となり…」

両フレーバーは、不二家（東京都文京区）の人気キャラクター「ペコちゃん」とコラボレーションしたキャンペーン「PEKO with ICE CREAM（ペコ ウィズ アイスクリーム）」の新作フレーバーとして登場。どちらも不二家の商品「ミルキー」をイメージしたフレーバーとなっており、中でも「ポッピングミルキー」はサーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーをイメージしたアイスクリームがひとつになった“夢のコラボフレーバー”として、発売前から注目を集めていました。

同社は、公式サイトで「予測を大幅に上回る販売となり、現在店舗によっては一時的に品切れとなっております」と報告。「10月上旬より順次販売再開予定でございますので、販売再開まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます」と呼びかけるとともに、「お客さまには多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」と謝罪しました。

今回の新作フレーバー2種は、発売後まもなく「なにこれおいしすぎる！」「ミルキーのアイス定番化希望」「一番好きかも」など人気ぶりがうかがえるコメントが多く上がり、SNSで話題に。その後は「売り切れ続出ってほんと？」「完売してた」「買いに行ったけど入荷未定になってて…」といった声が上がっていましたが、今回発表された販売再開について、「ありがたい」「終売じゃなくてよかった〜」「これマジでおいしかったからもう一回食べたいと思ってた！」「再販待ってます」など、喜びと期待の声が多数寄せられています。