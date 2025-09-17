9月16日に入隊したSEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）が、Instagramで断髪して坊主にする様子を公開した。

【動画・写真】「泣けちゃう」SEVENTEENホシの髪をTHE 8がカット！メンバー13人の集合写真も【写真】ホシが飾る『Allure Korea』表紙①～④

■SEVENTEENホシ、坊主頭にカットしていくTHE 8に「上手だね」

前日15日に入隊したWOOZI（ウジ）と同じく、陸軍で軍服務を開始したホシ。投稿の1枚目ではメンバーのTHE 8（ディエイト）がバリカンを握り、ホシの髪を刈っていく様子が動画で収められた。緊張の面持ちながら順調にカットは進んでいき、ホシはTHE 8に「上手だね」と声を掛けている。坊主ヘアが完成すると、THE 8は愛おしそうにホシの頭を撫でた。

投稿には完成した坊主頭のショット（5枚目）や、THE 8との2ショットも（9枚目）。THE 8は投稿にコメントも残し、「元気で」と愛情たっぷりにホシに伝えている。さらに14枚目では、メンバーの友情の証であるチームリングを、ホシが外してもらう様子も公開された。

またホシは9月13、14日に行われたSEVENTEENのコンサート会場での写真もアップ。ウジ、そして入隊中のJEONGHAN（ジョンハン）、WONWOO（ウォヌ）と客席に並んだ姿（12枚目）や、SEVENTEEN13人全員が揃った集合写真（16枚目）も公開した。

SNSでは「泣けちゃう」「ハオちゃんがやってるの感慨深すぎる…」「2人とも最後泣いてる」「これを見せてくれるホシくん最高のエンターテイナー」「涙腺崩壊した」「クリクリ坊主頭を触るハオちゃん可愛い」「最高で完璧なアイドル」「元気に帰ってきてね」など、大きな反響が起こっている。

■SEVENTEENホシ『Allure Korea』でバーバリーまとう

なお韓国のファッション誌『Allure Korea』10月号では、断髪前のホシが表紙に登場。Burberry（バーバリー）をまとったスタイリッシュなカバーと動画が公開されている。