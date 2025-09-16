坂口健太郎と田中圭“永野芽郁スキャンダル”俳優陣の“過去共演作”にファン複雑心境

9月15日から、Netflixで配信が開始されたある人気ドラマが、キャストたちの出演をめぐり話題となっている。

「話題となっているのは、2017年のドラマ『東京タラレバ娘』（日本テレビ系）。8年も前の作品ですが、いまだに人気があるためか、Netflixで配信されるやいなや、もう一度見始めたという人も多いようです。同作は、吉高由里子さん、榮倉奈々さん、大島優子さんの3人が30歳独身のリアルな女性像を演じ、当時から評判でした。2020年10月には、好評につきスペシャルドラマもオンエアされました。

ところが、このタイミングでのNetflix配信には、複雑な心境を抱く人も多かったようです」（芸能記者）

Xでは、これを機会にもう一度同作を観たという視聴者から、こんな悲鳴が書き込まれていた。

《東京タラレバ娘見てたら、田中圭と坂口健太郎出てきて大パニック》

《ドラマ版東京タラレバ娘の男性陣がことごとく永野芽郁にやられているの見ていられない 坂口健太郎も！田中圭も！好きだったのに！！！！》

この悲鳴のワケは、この作品の共演者陣にあるようだ。

「『東京タラレバ娘』に出演した田中圭さん、坂口健太郎さんが、相次いで“文春砲”に倒れていることから、素直に同作を観られないという人も多かったようです。

田中さんについては『週刊文春』が4月末、永野芽郁さんとの不倫疑惑を報じています。双方の事務所ともに不倫関係を否定していますが、永野さんは自身のラジオ番組を降板するなど被害は甚大。田中さんも、7月公開の映画を最後に表舞台からは姿を消していますが、たびたびポーカーの世界大会に出場し、話題になっていますね。

さらに坂口さんは、9月10日配信の『文春オンライン』で、ヘアメイクの彼女と4年間交際し同棲までしていたものの、過去、やはり永野さんと二股交際状態にあったことが報じられました。これについて永野さん側の事務所は『過去にお付き合いをしていたことは事実ですが、当時別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした』と、過去の交際自体は認めています。

相次いで永野さんとの不倫、二股のスキャンダルが報じられただけに、“純粋な目”でドラマを見返せないという人も多い様子でした」（同前）

しかも、同作での田中の役柄は、大島優子演じる小雪との不倫関係に陥る既婚者という設定。あまりにもタイムリーだ……。

田中に関しては今後の予定について何も報じられておらず、芸能活動の継続も危ぶまれる。一方で坂口は、10月31日から主演映画『盤上の向日葵』の公開を控え、同月16日には舞台挨拶が予定されている。ファンの目はこれからも厳しく光りそうだ。