ミゲルが登場することも！東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2025”ディア・デ・ロス・ムエルトス
東京ディズニーシーのロストリバーデルタで、映画『リメンバー・ミー』をテーマにした陽気なエンターテイメントが公演されます。
2025年秋、東京ディズニーシーでは「ディア・デ・ロス・ムエルトス」をテーマにしたアトモスフィア・エンターテイメントを実施。
マリアッチの音楽と華やかなダンスで、祝祭に参加できるプログラムを紹介します！
東京ディズニーシー アトモスフィア・エンターテイメント「ディア・デ・ロス・ムエルトス」
公演場所：ロストリバーデルタ「プエンテ・ブエナ・ヴィスタ」周辺
東京ディズニーシーのロストリバーデルタに架かる橋、“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺では、メキシコの祝祭「ディア・デ・ロス・ムエルトス」をテーマにしたアトモスフィア・エンターテイメントが公演されます。
愉快なファミリーが陽気なマリアッチの音楽と華やかなダンスを披露し、ゲストと一緒にお祝いをする、心温まるエンターテイメントです。
陽気なマリアッチと華やかなダンス
カラフルな衣装を身にまとったエンターテイナーたちが、
マリアッチの生演奏にあわせて、華やかなダンスを披露します。
ゲストも手拍子などで参加でき、会場一体となって祝祭の雰囲気を楽しめます。
公演回によっては、映画『リメンバー・ミー』の主人公「ミゲル」が登場することもあります。
陽気なマリアッチの音楽とダンスで、『リメンバー・ミー』の世界に浸れるアトモスフィア・エンターテイメント。
ロストリバーデルタを訪れ、愉快なファミリーと一緒に「ディア・デ・ロス・ムエルトス」のお祝いに参加できます。
東京ディズニーシーで公演される、「ディア・デ・ロス・ムエルトス」アトモスフィア・エンターテイメントの紹介でした。
