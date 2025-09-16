東京ディズニーシーのロストリバーデルタで、映画『リメンバー・ミー』をテーマにした陽気なエンターテイメントが公演されます。

2025年秋、東京ディズニーシーでは「ディア・デ・ロス・ムエルトス」をテーマにしたアトモスフィア・エンターテイメントを実施。

マリアッチの音楽と華やかなダンスで、祝祭に参加できるプログラムを紹介します！

東京ディズニーシー アトモスフィア・エンターテイメント「ディア・デ・ロス・ムエルトス」

公演場所：ロストリバーデルタ「プエンテ・ブエナ・ヴィスタ」周辺

東京ディズニーシーのロストリバーデルタに架かる橋、“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺では、メキシコの祝祭「ディア・デ・ロス・ムエルトス」をテーマにしたアトモスフィア・エンターテイメントが公演されます。

愉快なファミリーが陽気なマリアッチの音楽と華やかなダンスを披露し、ゲストと一緒にお祝いをする、心温まるエンターテイメントです。

陽気なマリアッチと華やかなダンス

カラフルな衣装を身にまとったエンターテイナーたちが、

マリアッチの生演奏にあわせて、華やかなダンスを披露します。

ゲストも手拍子などで参加でき、会場一体となって祝祭の雰囲気を楽しめます。

公演回によっては、映画『リメンバー・ミー』の主人公「ミゲル」が登場することもあります。

陽気なマリアッチの音楽とダンスで、『リメンバー・ミー』の世界に浸れるアトモスフィア・エンターテイメント。

ロストリバーデルタを訪れ、愉快なファミリーと一緒に「ディア・デ・ロス・ムエルトス」のお祝いに参加できます。

東京ディズニーシーで公演される、「ディア・デ・ロス・ムエルトス」アトモスフィア・エンターテイメントの紹介でした。

ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』がテーマ！東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」 ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』がテーマ！東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」 続きを見る

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミゲルが登場することも！東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2025”ディア・デ・ロス・ムエルトス appeared first on Dtimes.