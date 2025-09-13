のんが“初のダークヒーロー”に！ABEMAドラマ『MISS KING / ミス・キング』のクランクイン映像公開
のんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）が、9月29日から配信開始。
このたび配信開始に先駆けて、主人公・国見飛鳥を演じるのんをはじめ、藤木直人、倉科カナ、中村獅童のクランクイン映像が公開された。
■のんは病院で医師と話すシーンでクランクイン
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。
のんが“盤上のダークヒーロー”となる主人公の国見飛鳥に扮する他、飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる“元棋士のヒモ男”藤堂成悟を藤木直人、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役を倉科カナ、飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役を中村獅童が演じる。
まだ肌寒さが残る今年の春、のんは病院で医師と話すシーンでクランクイン。スタッフに笑顔で挨拶を交わし、撮影開始のスタートを切った。
なお、ABEMAドラマ公式YouTubeチャンネルでは、のんと藤木のビジュアル撮影のオフショットや、藤木演じる“藤堂”の印象や魅力について「荒っぽい、男臭い役に、藤木さんの色気が合わさっていて、すごく見たことのない味わいになっていると思います」とのんが語るインタビュー映像などが公開中だ。
■番組情報
ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』
2025年9月29日（月）20時より無料配信（全8話）
＜第1話＞
放送日時：09/29（月）20:00～
放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL」チャンネル
キャスト：
のん
藤木直人
倉科カナ
奥貫薫
森愁斗
鳴海唯
・
西岡徳馬
・
山口紗弥加
中村獅童
企画：畑中翔太
脚本：荒木哉仁／石田剛太／山岸聖太
プロデューサー：小林宙／櫻井雄一／渋谷英史
監督：山岸聖太／椿本慶次郎
制作プロダクション：ソケット
製作著作：ABEMA
【ストーリー】
天才棋士の父のもとに生まれた飛鳥（のん）。
母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時父はふたりを捨てて出ていってしまう。母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。
一方、飛鳥を見捨てた父は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。
その姿に殺意が芽生えた飛鳥は、復讐心に突き動かされ、ある出来事をきっかけに将棋の世界へと足を踏み入れる。そして「史上初の女性棋士」を目指すことになる。
