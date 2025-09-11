ケンタッキー、秋恒例の「にんにく醤油チキン」発売 2025年は“追いにんにく”可能な別添ソースが新登場
ケンタッキーフライドチキン(KFC)は9月17日、全国の店舗で「にんにく醤油チキン」を発売する。店頭価格は単品330円(税込)。
秋恒例の人気メニューが今年も登場。2025年は新たに“追いにんにく”ができる別添ソース「にんにく醤油マヨ」(税込30円)が加わり、よりパンチのある味わいを楽しめる。数量限定、なくなり次第販売終了。〈別添ソースでよりパンチのある味わいに〉
「にんにく醤油チキン」は“食欲の秋”に向けて毎年販売するメニュー。サクサク衣のチキンに、ニンニク醤油の香ばしい風味を加え、唐辛子の辛みと胡麻の香ばしさがアクセントとなっている。
ケンタッキーフライドチキン「にんにく醤油チキン」
新登場の別添ソース「にんにく醤油マヨ」は、ガツンと香るニンニクと、濃厚なマヨのまろやかさで、やみつきになる味わいに仕上げた。好みに合わせて量を調整できるため、少しかければ程よいアクセントに、たっぷりかけると“追いにんにく”のガツンとした満足感を楽しめるという。
ケンタッキーフライドチキン「にんにく醤油マヨ」〈販売ラインアップ(価格表記は税込)〉
※デリバリーでの価格は異なる。
〈1〉にんにく醤油チキン(330円)
〈2〉にんにく醤油マヨ(30円)
〈3〉食べくらべセット(980円)
セット内容は、にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)。
〈4〉食べくらべ4ピースパック(1,490円)
セット内容は、にんにく醤油チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種。
〈5〉食べくらべ6ピースパック(2,240円)
セット内容は、にんにく醤油チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種。
〈6〉追いにんにくセット(1,000円)
セット内容は、にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)、にんにく醤油マヨ。
ケンタッキーフライドチキン「追いにんにくセット」