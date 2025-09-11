ケンタッキー、秋恒例の「にんにく醤油チキン」発売 2025年は“追いにんにく”可能な別添ソースが新登場

ケンタッキーフライドチキン(KFC)は9月17日、全国の店舗で「にんにく醤油チキン」を発売する。店頭価格は単品330円(税込)。

秋恒例の人気メニューが今年も登場。2025年は新たに“追いにんにく”ができる別添ソース「にんにく醤油マヨ」(税込30円)が加わり、よりパンチのある味わいを楽しめる。数量限定、なくなり次第販売終了。

〈別添ソースでよりパンチのある味わいに〉

「にんにく醤油チキン」は“食欲の秋”に向けて毎年販売するメニュー。サクサク衣のチキンに、ニンニク醤油の香ばしい風味を加え、唐辛子の辛みと胡麻の香ばしさがアクセントとなっている。

ケンタッキーフライドチキン「にんにく醤油チキン」

新登場の別添ソース「にんにく醤油マヨ」は、ガツンと香るニンニクと、濃厚なマヨのまろやかさで、やみつきになる味わいに仕上げた。好みに合わせて量を調整できるため、少しかければ程よいアクセントに、たっぷりかけると“追いにんにく”のガツンとした満足感を楽しめるという。

ケンタッキーフライドチキン「にんにく醤油マヨ」

〈販売ラインアップ(価格表記は税込)〉

※デリバリーでの価格は異なる。

〈1〉にんにく醤油チキン(330円)

〈2〉にんにく醤油マヨ(30円)

〈3〉食べくらべセット(980円)

セット内容は、にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)。

〈4〉食べくらべ4ピースパック(1,490円)

セット内容は、にんにく醤油チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種。

〈5〉食べくらべ6ピースパック(2,240円)

セット内容は、にんにく醤油チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種。

〈6〉追いにんにくセット(1,000円)

セット内容は、にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)、にんにく醤油マヨ。

ケンタッキーフライドチキン「追いにんにくセット」