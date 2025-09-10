¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÄÕ½Å¤¬¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¡É½ñ¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÇ¸Ç¹³¤¦¡É·è°Õ¤ò¹þ¤á¼ÂºÝ¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿²«É½»æ£³ºý¤ò¾Ò²ð
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤µ¤Æ¡¢Âè34²óÊüÁ÷¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡Ê¤Ê¤¹¤Ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢OP¤ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âºÇ½ª¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¡£
¤³¤ì¤ÏÅÄ¾Â»þÂå¤¬½ªßá¤ò·Þ¤¨¡¢À¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹³¤¤¤â¤¬¤¯ÍÍ»Ò¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¡Ê±ÛÃæ¼é¡Ë¤³¤È¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¤è¤ëÌîÊë¤Î¶Ë¤ß¡Ä¡Ä¤â¤È¤¤¡¢¸·¤·¤¤»×ÁÛÅýÀ©¡¦¸ÀÏÀÃÆ°µ¡Ê´²À¯¤Î²þ³×¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½îÌ±¤Ï²¿¤Î³Ú¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢¿ÈÊ¬Áê±þ¤Ë»à¤Ì¤Þ¤ÇÆ¯¤±¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Î»à¤ó¤Ç¤â¸æÌÈ¤Ê²æ¤é¤¬ÄÕ½Å¤Ï¡¢½ñ¤ò°Ê¤ÆÃÇ¸Ç¹³¤¦·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¤ÎÅ·ÌÀ8Ç¯¡Ê1788Ç¯¡ËÀµ·î¡¢ÄÕ½Å¤Ï3ºý¤Î²«É½»æ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎøÀî½ÕÄ®¡Ø±ÙìÝÕþ²Ü°Ð²¡ÎÎ¡Ê¤è¤í¤³¤ó¤Ö ¤Ò¤¤¤¤Î¤¨¤¾¤ª¤·¡Ë¡ÙÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ê¤Ö¤ó¤Ö¤Î¤Ë¤É¤¦ ¤Þ¤ó¤´¤¯¤É¤ª¤·¡Ë¡Ù»³ÅìµþÅÁ¡Ø»þÂåÀ¤ÏÃÆóÄò¸Ý¡Ê¤¸¤À¤¤¤»¤ï ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤Ä¤Å¤ß¡Ë¡Ù
¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ê¤Î¤«¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º£²ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ½Å»ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ï¸íº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹¾¸Í»þÂå¤Î½ñÊª¡¢ÀÖËÜ¡¦ÀÄËÜ¡¦²«É½»æ¤ä¡¢³¨Áð»æ¡¦µººî¤Î°ã¤¤¤ò¤Þ¤È¤á²òÀâ¡ª
ÎøÀî½ÕÄ®¡Ø±ÙìÝÕþ²Ü°Ð²¡ÎÎ¡Ê¤è¤í¤³¤ó¤Ö ¤Ò¤¤¤¤Î¤¨¤¾¤ª¤·¡Ë¡Ù¤È¤Ï
ÎøÀî½ÕÄ®¡Ø±ÙìÝÕþ²Ü°Ð²¡ÎÎ¡Ù¤è¤ê¡¢²Ü°ÐÃÏ¤Ø±óÀ¬¤¹¤ëµÁ·Ð°ì¹Ô¡£
¥¿¥¤¥È¥ë
±Ù¡Ê¤è¤í¤³¡Ë¤Ö¡¢º«ÉÛ¤ò¤«¤±¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¡£ìÝÕþ¤È¤ÏÈ½´±ìÝÕþ¤Î¸»µÁ·Ð¤Ç¤¹¡£
²Ü°Ð²¡ÎÎ¡Ê¤¨¤¾¤ª¤·¡£²¡ÎÎ»È¡Ë¤È¤ÏÈÀÍð¤òÄÃ°µ¤¹¤ëÌòÌÜ¡£Å¾¤¸¤ÆµÁ·Ð¤ÎËÌ¹ÔÅÁÀâ¡Ê²Ü°ÐÃÏ¤ØÆ¨¤ì¤¿À¸Â¸Àâ¡Ë¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ìÝÕþ¤Î²Ü°Ð²¡ÎÎ¤È¤Ï¡¢ìÝÕþ¤Î°ú¤ÅÝ¤·¡ÊìÝÕþ¤·²á¤®¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë¤Î°ÕÌ£¤â¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¸»µÁ·Ð¤Ï·»¤Î¸»ÍêÄ«¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï±ü½£Ê¿Àô¤Ç¼«³²¤·¤¿¡Ä¡Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï·»Äï¤Ç¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤¿ºîÀï¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤Ö¤óÊª²Á¹â¤Ç¿©Èñ¤¬¤«¤µ¤à¤¿¤á¡¢¸ý¸º¤é¤·¤È¤·¤Æ±ü½£¤ØÆ¨¤²¹þ¤ó¤À¥Æ¥¤¤òÁõ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁ·Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÉðÂ¢Ë·ÊÛ·Ä¤ä¾ïÎ¦Ë·³¤Âº¡¢µÁ·Ð»ÍÅ·²¦¤Ê¤ÉÂçÈÓ¤°¤é¤¤¤¬±ü½£¤ØÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
±ü½£¤Î¼ç¡¦Æ£¸¶½¨¹Õ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¡Ö²Ü°ÐÃÏ¤òÀ¬Éþ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤½¤½¤Î¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿µÁ·Ð¤Ï¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È²Ü°ÐÃÏ¤Ø²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÓÃæ¤ÇÊÂµï¤ë¶¯Å¨¤¬¤¿¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤â¡¢³»¤â¾ë¤âº«ÉÛ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÌ£¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤¯¤·¤Æ²Ü°ÐÃÏ¤òÀ¬Éþ¤·¤¿µÁ·Ð¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉð¾¤ËÅý¼£¤òÇ¤¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶Ê¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£
ÏÅÏ¨¤ò¤È¤ë¤ïÍ·¤Ó¹û¤±¤ë¤ï¡¢µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤ÏµÁ·Ð¤Î¾ª¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ÏËö¡£
¤½¤³¤ÇµÁ·Ð¤Ïº«ÉÛ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿³¹¤â¸æÅÂ¤â¤ß¤ó¤Ê°ú¤¾å¤²¡¢º«ÉÛ¤ÎÁ¥¤Ç³ùÁÒ¤Øµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ü°ÐÃÏ¤Ï¸µÄÌ¤ê¤Î¹Ó¤ìÃÏ¤ËÌá¤ê¡¢³ùÁÒ¤Ë¤Ï²Ü°ÐÌ¾Êª¤Îº«ÉÛ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²òÀâ
ÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿²Ü°ÐÃÏ³«È¯¤òÙèÙé¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉð¾¤é¤ÏÅÄ¾ÂÇÉ¤ÎÂÎ¤¿¤é¤¯¡Ê¾ð¤±¤Ê¤¤Í¤êÍÍ¡Ë¤òÉ÷»É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óµÁ·Ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÄê¿®¡£»×¤¤ÀÚ¤ê»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÑ¤Ã¤ÆÈéÆù¤È¤Ê¤ë¼ñ¸þ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨µÁ·Ð¤Î²Ü°ÐÅÏ¤êÅÁÀâ¡§
¿ÈÂå¤ï¤êÅÁÀâ¤ÏËÜÅö¤«¡©º£¤âÌ²¤ë¸»µÁ·Ð¤Î¼óµé¤ÈÆ¹ÂÎ¤Î¡ÖÆæ¡×¤ò¾Ò²ð¡Ú¾å¡Û
ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ê¤Ö¤ó¤Ö¤Î¤Ë¤É¤¦ ¤Þ¤ó¤´¤¯¤É¤ª¤·¡Ë¡Ù¤È¤Ï
ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ù¤è¤ê¡¢ÍêÄ«¤Ë¡ÖÊ¸¤È¤âÉð¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤È¼¸¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ì¤é¤¯¤éÉð»Î¡×¤¿¤Á¡£ÏÆ¤Ë¹µ¤¨¤ëÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ÎÈ«»³½ÅÃé¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¡×Äê¿®¤¬¥â¥Ç¥ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£
¸æ²È¿Í¤¿¤Á¤Î»ñ¼Á¤¬Ê¸¤«Éð¤«¡¢ËüÀÐÄÌ¡Ê¤Þ¤ó¤´¤¯¤É¤ª¤·¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ë°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
ËüÀÐÄÌ¤È¤Ï°ðÊæ¤òÁª¤êÊ¬¤±¤ëÇÀ¶ñ¤Ç¡¢ÀéÀÐÄÌ¡Ê¤»¤ó¤´¤¯¡Á¡Ë¤È¤â¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
»þ¤Ï³ùÁÒ¡¢¾·³¡¦¸»ÍêÄ«¤ÏÈ«»³½ÅÃé¤Ë¡Ö¸æ²È¿Í¤¿¤Á¤òÊ¸¡¦Éð¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¸À¤¦¤Î¤â¡¢Å·²¼ÂÙÊ¿¤¬Â³¤¤¤Æ¸æ²È¿Í¤¬Ê¸¼å¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤¶Í»ö¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤·¤³¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸¡¦Éð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ø¤Ì¤é¤¯¤éÉð»Î¡Ù¤â¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÃé¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¸æ²È¿Í¤¿¤Á¤Ë»îÎý¤ò²Ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢Éð¤ÎÊý¤¬Ê¸¤è¤ê¼ã´³Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°µÅÝÅª¤Ë¡Ö¤Ì¤é¤¯¤éÉð»Î¡×¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤Ì¤é¤¯¤éÉð»Î¡×¤òÁª¤êÊ¬¤±¤è¤¦¤È¡¢½ÅÃé¤Ï¤Þ¤¿°ì·×¤ò°Æ¤¸¡¢¤Ì¤é¤¯¤éÉð»Î¤¿¤Á¤ËµÙ²Ë¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
È¢º¬¤ØÅò¼£¤Ë¹Ô¤«¤»¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤«¤ÇÊ¸¤ÈÉð¤ËÁª¤êÊ¬¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ê¤ê¤³¤¸¤Ä¤±µ¤Ì£¤ËÊ¸¤ÈÉð¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¡¢¤È¤É¤á¤È¤Ð¤«¤êÈ¢º¬¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¤ËÂç°ë¤ÎÍ·³Ô¤ÇÍ·¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤¶¤ó½¹ÂÖ¤ò»¯¤·¤Æ³ùÁÒ¤Øµ¢¤ê¡¢ÍêÄ«¤«¤é¡ÖÊ¸¤È¤âÉð¤È¤â¡Ê¥¦¥ó¤È¤â¥¹¥ó¤È¤â¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤È¼¸¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤Ç¤¹¡£
²òÀâ
ÍêÄ«¤ÏÆÁÀî²ÈÀÆ¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Î½ÅÃé¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÃÃæ¤Î¡Ö¤Ì¤é¤¯¤éÉð»Î¡×¤¿¤Á¤ÏÅÄ¾ÂÇÉ¤Î¼Ô¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È³ê·Î¤Ê»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä¡Ä¤Õ¤ó¤É¤·¤Î¼éÍÍ¡¢¤³¤ì¤Ç¤´ËþÂ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ëÈ«»³½ÅÃé¡§
¡Ú³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Û¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ªËÅÈÀÍÆµ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿È«»³½ÅÃé¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ëÅúÊÛ¤¬¥³¥Á¥é
Éð»Î¤¬¾®ºÙ¹©¤òÏ®¤¹¤ë¤Ê¡ª³ùÁÒÉð»Î¤Î´Õ¡¦È«»³½ÅÃé¤Î¹â·é¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð
»³ÅìµþÅÁ¡Ø»þÂåÀ¤ÏÃÆóÄò¸Ý¡Ê¤¸¤À¤¤¤»¤ï ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤Ä¤Å¤ß¡Ë¡Ù¤È¤Ï
»³ÅìµþÅÁ¡Ø»þÂåÀ¤ÏÃÆóÄò¸Ý¡Ù¤è¤ê¡¢Æ£¸¶½¨¶¿¤Ë¼ó¤òÑæ¤Í¤é¤ì¡¢¼·¤Ä¤Î¿´¡ÊÅÄ¾Â²È¤Î¼·ÍËÌæ¤ò°Å¼¨¡Ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹Ê¿¾Ìç¡£
¥¿¥¤¥È¥ë
»þÂå¤È¤Ï»þÂå·à¡¢À¤ÏÃ¤È¤Ï²ÎÉñ´ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¸½Âå·à¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö»þÂå·à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿»þ»ö¥Í¥¿¡×¤ò°Å¼¨¡£
ÆóÄò¸Ý¤È¤ÏÂÀ¸Ý¤È¸Ý¡Ê¤Ä¤Å¤ß¡Ë¤òÆ±»þ¤Ë¡ÖÂÇ¤Ä¡×µ»¡£ÂÇ¤Ä¤Ï¡ÖÆ¤¤Ä¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤¿¤á¡Ä¡Ä¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
»þ¤ÏÊ¿°Â¡¢ºäÅì¤Ç¤ÏÊ¿¾Ìç¤¬¡Ö²¬¾ì½êÆâÎ¢¡×¤òºî¤í¤¦¤È´ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ä«Äî¤ÏÉ¶¡ÖÄÌ¡×ÂÀ¤³¤ÈÆ£¸¶½¨¶¿¤ËÆ¤È²¤òÌ¿¤¸¤Þ¤¹¡£
²¬¾ì½ê¤È¤ÏÈó¹çË¡¤ÎÍ·³Ô¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÈó¹çË¡¤ÎÆâÎ¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁËÅÈÀ¤Ë¤è¤ëµ¶Ä«Äî¤ò»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¨¶¿¤Ï¼êÀª¤ò»³¤ËÀø¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¿Í¤Ç¾Ìç¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¹ÄÍÍ¤ÏÁá¶È¤ÎÌ¾¿Í¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤È¾¡Éé´ê¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤³¤Ç¾Ìç¤Ï7¿Í¤ËÊ¬¿È¤·¤Æ7¿ÍÊ¬¤Îçº¡Ê¤Ê¤Þ¤¹¡Ë¤ò¹ï¤à¤È¡¢½¨¶¿¤ÏÈ¬¿ÍÁ°¡Ê¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¡Ë¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ8¿ÍÊ¬¤Îçº¤ò¹ï¤ó¤Ç¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä¡Ä¤È¤Þ¤¡¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤Û¤«´ï³Ú¡¦½ñÆ»¤Ê¤É¤ÈÁá¶È¾¡Éé¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½¨¶¿¤Ï¾Ìç¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Ï7¿Í¤ËÊ¬¿È¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï8¿Í¤ËÊ¬¿È¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ÎÆÃ¼ì¤Ê´ã¶À¤Ç¡¢¿¿¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤¬¤¤¤¤¡×
½¨¶¿¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿ºÙ¹©´ã¶À¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë8¿Í¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¡¡£ÌóÂ«ÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î²¬¾ì½êÆâÎ¢¤ÏÊÄº¿¤·¤Æ¡¢Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×
±ýÀ¸ºÝ¤Î°¤¤¾Ìç¤Ï¡¢Ê¬¿È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁä¤ò¤È¤Ã¤Æ½¨¶¿¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¤â¡¢½¨¶¿¤ÏÀé¼ê´Ñ²»¤Î¤´²Ã¸î¤ÇÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤¤¤Þ¤¹¡£
½¨¶¿¤¬¾Ìç¤Î¼ó¤òÑæ¤Í¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤é7¤Ä¤Îº²¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤¯¤·¤ÆÈÀÍð¤Ï¼ý¤Þ¤ê¡¢¾Ìç¤ÎÎî¤Ï¿ÀÅÄÌÀ¿À¤È¤·¤Æã«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²òÀâ
Ê¿¾Ìç¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢°Õ¼¡¤ÎÃäÃË¤Ç¤¢¤ëÅÄ¾Â°ÕÃÎ¡£¼ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿7¤Ä¤Îº²¤Ï¡¢ÅÄ¾Â¤Î²ÈÌæ¤Ç¤¢¤ë¼·ÍË¡Ê¤·¤Á¤è¤¦¡Ë¤Ç¤¹¡£
É¶Æ£ÂÀ¤³¤ÈÆ£¸¶½¨¶¿¤Ïº´ÌîÀ¯¸À¤ÎÁÄÀè¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÆóÄò¸Ý¡×¤Ï¡¢ÅÄ¾ÂÉã»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡ÖÂÇ¤Ä¡ÊÆ¤¤Ä¡Ë¡×°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÏÃÃæ¤Ë¤ÏÍ·³ÔÊ¸²½¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢Ê¶¤¤Êª¤Î²¬¾ì½ê¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÊª¡ÊµÈ¸¶Í·³Ô¡Ë¤Î¤è¤µ¡ÊÀöÎý¤Ö¤ê¡Ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê¿¾Ìç¤Î¼óµé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¼óµé¤ÏËÜÅö¤ËÈô¤ó¤À¤Î¤«¡©ÆüËÜ»°Âç±åÎî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢Ê¿¾Ìç¡Ö±åÎîÅÁÀâ¡×¤Î¸µ¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
½ª¤ï¤ê¤Ë
¡Ö¡Ä¡Äº£½ÕÈ¯Çä¤Î¡Ø±ÙìÝÕþ²Ü°Ð²¡ÎÎ¡Ù¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ë¤Ä¤¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Î¤À¡×¤È¤«¸À¤¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ê½ÕÄ®ÀèÀ¸¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
º£²ó¤ÏÄÕ½Å¤é¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿3ºý¤Î²«É½»æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢ëå¡Ê¤¢¤Æ¤³¤¹¡Ë¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¡×¤³¤È¾¾Ê¿Äê¿®¤ò¥è¥¤¥·¥ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÀü¤Á¡×¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÌîÊëÅ·¤É¤â¤ËÄÌ¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸å¤ËÀäÈÇ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤ÏÉ®¤òÀÞ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÎøÀî½ÕÄ®¤â¸å¤Ë¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ê¤ª¤¦¤à¤¬¤¨¤· ¤Ö¤ó¤Ö¤Î¤Õ¤¿¤ß¤Á¡Ë¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µººî¼ÔÀ¸Ì¿¤òÀä¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÄÕ½Å¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ê¤Ë´À¤ò°®¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
