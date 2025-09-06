MINAMI¡¦¤µ¤¯¤é¡¦´õ¶õ¡¢Ì´¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¥é¥ó¥¦¥§¥¤♡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¤È°ì½ï¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×
»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ë¤¬2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢MINAMI&¤µ¤¯¤é&´õ¶õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù
MINAMI¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMixmii¡×½é¤ªÈäÏªÌÜ
¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢MINAMI¡¦¤µ¤¯¤é¡¦´õ¶õ¤È¤¤¤¦¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ3¿Í¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¬¼Â¸½¡£MINAMI¤¬½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMixmii¡Ê¥ß¥¯¥¹¥ß¡¼¡Ë¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
MINAMI¤Ï¥Õ¥¡¡¼ÉÕ¤¤Î¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢Çò¤È¹õ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÈþµÓ¤òÏª¤ï¤Ë¡£´õ¶õ¤Ï¸ª¤òÂçÃÀ¤Ë½Ð¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃå¤¯¤È3¿Í¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢»Ø¤ò¸ý¤ËÅö¤Æ¤ë¤Ê¤ÉÂç¿Í¤Ó¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏMINAMI¤¬¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖMixmii¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ä»ä¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°¦¤ò¹þ¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿Ùõ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤Î¶¯¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«¿È¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Õ¡¼¥É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢MINAMI¤Ï¡Ö¥Õ¡¼¥É¡¢±Ç¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×¤Ç¡¢¾å¤â²¼¤â³«¤±¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥ó¥ÄÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤È¸«¤»¤ÆÉáÃÊ¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢¡ÖMixmii¡×¤ÎÉþ¤òÃå¤¿´¶ÁÛ¤ò¡Ö¤º¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃå¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¯¤Æ¡ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¼ê¼ó¤ä¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¶»¸µ¤Î¥¥é¥¥é¤¬²Ä°¦¤¤¡£¸ª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº¸±¦¤Ç°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ª¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¤È¡¢MINAMI¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
´õ¶õ¤â¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ä¶¥¿¥¤¥×¡ªÁ´ÂÎÅª¤Ë¥¥é¥¥é¤Î¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¹¥¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤âMINAMI¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
µÒÀÊ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢MINAMI¤Ï¡Ö°¦¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡ØMixmii¡Ù¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ÎÁ°¤Ç¤ª¸«¤»¤Ç¤¡¢Âç¹¥¤¤Ê2¿Í¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡§¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡ÛÁ´¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈBEYOND TOGETHER¡É
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈBEYOND TOGETHER¡É¡£
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢TGC¤¬ÁÏ½Ð¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÃÂÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´õË¾¤ò¼¨¤¹ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£²áµî¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Í×ÁÇ¤È¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢TGC¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼¡Âå¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ä´¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTGC¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¤¬±Ç¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Û¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ë
¡üÆü»þ
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì12:00¡¢³«±é14:00¡¢½ª±é21:00
¡ü²ñ¾ì
¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©330-0081 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´£¸¡Ë
¡ü¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢°Â⻫À±Íè¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢ÈÄÁÒ²ÄÆà¡ÊCUTIE STREET¡Ë¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¾®Àîºù²Ö¡ÊGirls²¡Ë¡¢±üÅÄºÌÍ§¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¹á²»¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢鄢ºé¥¢¥ê¡¼¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡¢¾®ºäºÚ½ï¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢ºù°æÎè¹á¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢Shiho¡¢ÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¡¢¤»¤¤¤é¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¡ÊCANDY TUNE¡Ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ(Ý¯ºä46)¡¢·îÌîÍºÚ¡¢ÄØ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Æ£µÈ²ÆÎë(Ý¯ºä46)¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢Mai¡¢MINAMI¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¥á¡¼¥¬¥ó²Ö»Ò¡¢¼é²°ÎïÆà(Ý¯ºä46)¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢»³粼Å·(Ý¯ºä46)¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ê¤ó¤« ¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
°ð³ÀÉ±ºÚ¡¢¤ª¤µ¤¡¢鄢Ö¿ºÚ¡¹»Ò¡¢Ê¿ÈþÇµÍý¡¢Ã«ºêÁáÌí¡Ê¡âME¡Ë¡¢Ã«ÅÄ¥é¥Ê¡¢⻑ÉÍ¹Æà¡¢ÍÕ·î¤¯¤ì¤¢¡¢µÈÅÄ·ÃÈþÁ´ ¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
¥¢¥ª¥¤¥ä¥Þ¥À¡¢¤¢¤Î¡¢¥¤¡¦¥·¥¢¥ó¡¢ÀÐÀî°¦Âç¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢KAI¡ÊYUHZ¡Ë¡¢¤«¤Ê¤Ç¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢Àî¸åÍÛºÚ¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¾®µÜÍþ±û¡¢Shigekix¡¢¤·¤Ê¤³¡¢æÆ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢Ê¿Í´Æà¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢TAKI¡ÊTHEJET BOY BANGERZ¡Ë¡¢TAKUMI¡ÊTHEJET BOY BANGERZ¡Ë¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤È¤¦¤¢¡¢ËÅÄÍµÂç¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð¡¢NOA¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢HARUTO¡ÊYUHZ¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢HYO¡ÊYUHZ¡Ë¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢¾¾ËÜ¿Î¡¢´Ý»³Îé¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢¥æ¡¦¥À¥è¥ó¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡Ë¡¢Î®Æá ¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ILLIT¡¢aoen¡¢CANDY TUNE¡¢GENERATIONS¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢MEOVV¡¢WILD BLUE ¢¨50²»½ç
¡üMC
EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà ¢¨50²»½ç
¡ü¥¹¥¿¥¸¥ªMC
ÇðÌÚÍ³µª¡¢TGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼HIROMI¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢TGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼FUKAMI¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È