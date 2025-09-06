神戸市が主催したＩＣＨＩＲＯ×ＫＯＢＥ【若者たちと一期一会のキャッチボール】−イチローに聞きたい−が６日、神戸市の松方ホールで開催され、米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏（５１）＝現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が市内の高校３年生６人とトークセッションを行った。

８月３１日のＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ対高校野球女子選抜との試合後にも言及していた、ビデオ判定後の選手の立ち居振る舞いに再び触れ「アウトってコールされる、自分はセーフと思っている。今全員残るよねベースに。審判のコールに不服でダグアウトに戻らない。すごく見苦しい行為。審判の立場がないでしょ」と話した。

「一旦戻ってビデオ判定を待ってもう一回（グラウンドに）戻ってくればいい」とし、これからＷＢＣなど国際大会で戦う野球日本代表に“注文”。「こういうことを日本代表のチームが国際大会でやると『日本の選手違うな』と向こう（アメリカなど）の選手が気づくから。これからの選手に期待したい。これは日本人の美徳につながるんじゃないかなと。強いチームなら影響力があるから」と話した。