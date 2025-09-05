これ通常貨幣にしようよ！国宝「鳥獣人物戯画」のデザインを使用した貨幣セットが造幣局から数量限定発売

ウサギ、カエル、サルなどの動物が擬人化され、巻物に所狭しと躍動感あふれるタッチで描かれた国宝「鳥獣人物戯画（鳥獣戯画）」。日本画に詳しくなくても、その絵には見覚えがある人が多いでしょう。

造幣局から、そんな国宝・鳥獣戯画の絵柄を使用した貨幣セットが発売されました。

鳥獣戯画には甲・乙・丙・丁の4巻が存在しますが、今回発売された「国宝 鳥獣人物戯画 貨幣セット」は、甲・乙・丙・丁巻をシリーズの貨幣セットとして、約１年ごとに１種類ずつ販売するというもの。

シリーズの初回は”甲巻”の絵柄となります。

貨幣セットには、令和7年銘の未使用の5百円から1円までの6種類の通常貨幣と丹銅製年銘板（製造年を記したメダル）1枚をケースに収納。丹銅製年銘板の表面には「猿追いの兎」をデザインし、裏面には国宝 鳥獣人物戯画（甲巻）の文字がデザインされています。

丹銅製年銘板

可愛い♪ このウサギさん、次期の通常貨幣のデザインに使いましょうよ！

販売予定数量は30,000個。申込み状況によっては、販売数量を変更する場合があるとのことで、販売予定数量を超えたときは、抽選になる場合もあり。国宝の中でも取り分けて人気の高い鳥獣戯画ですから、抽選販売になる可能性は高そうですね。

また、「国宝 鳥獣人物戯画（甲巻）貨幣セット」の販売に合わせて、シリーズすべての貨幣セットが収納できるコンプリートケースも発売。（コンプリートケースに貨幣セットは入ってません）

「国宝 鳥獣人物戯画（甲巻）貨幣セット」は、現在、造幣局オンラインショップにて、購入申し込みができます（9月5日 午前10時受付開始）。

国宝 鳥獣人物戯画（甲巻）貨幣セット