¡¡emole¤Ï¡¢¤·¤í¤ä¤®½©¸ã»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¼¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡ÖBUMP¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò9·î3Æü19»þ¤è¤ê¡ÖBUMP¡×ÆÈÀê¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ì¼¤¬¤¤¤¸¤á¤Î²Ã³²¼Ô¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î³ëÆ£¤È¡¢SNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢Êø¤ì¤æ¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ò·è¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦²ÈÂ²¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¤¤¤¸¤á¤ëÂ¦¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¤Î»ëÅÀ¤¬¸òºø¤·¡¢Ã±½ã¤ÊÁ±°¤Ç¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤Îº¬¿¼¤µ¤ò±Ô¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÏÅÅ»ÒÇä¾å¤¬1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤È¿ÍÊª¾Ò²ð¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ö¤â¤·¤â²æ¤¬»Ò¤¬¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¡¦²ÃÆà»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¡£"Ì¼¤Î°¦¡Ê¤Þ¤Ê¡Ë¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤ë"¤È¤¤¤¦¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÃÎ¤é¤»¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ»Ò¤Ç¼ÕºáË¬Ìä¤¹¤ë¤â¡¢Èï³²¼Ô¤Î¾®½Õ¤ÏÉÔÅÐ¹»¤¬Â³¤¯¡£
¤ä¤¬¤ÆSNS¾å¤Ë"²Ã³²¼Ô¡¦ÀÖÌÚ°¦"¤ÎÌ¾¤¬»¯¤µ¤ì³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡×¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
²áµî¤Ë¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿²ÃÆà»Ò¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤Î¿Æ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô²ñ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¿¿¼Â¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿――¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤ÆÌ¼¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤ë¤Ù¤¡Ä¡Ä¡©¡×
²ò·è¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦²ÈÂ²¤¬Áª¤ó¤ÀÁªÂò¤Ï――¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª
¡Ú¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÖÌÚ²ÃÆà»Ò¡Û
¡¡¼«¿È¤â²áµî¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤ËÌþ¤¨¤Ì½ý¤òÊú¤¨¤ëÊì¿Æ¡£²æ¤¬»Ò¤¬¤¤¤¸¤á¤Î²Ã³²¼Ô¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤Î°Ì´¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¡¢¡Ö´é¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¼¤òÆÍ¤Êü¤¹¤Û¤É¤ÎÀäË¾¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÀÖÌÚ°¦¡Û
¡¡Êì¿Æ¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦ÊÄº¿Åª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤ÏÆ±Ä´°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤¸¤á¤ëÂ¦¤«¤é¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¤é¤Îºá¤Î½Å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÈï³²¼Ô¤ÎÊì¡¦ÇÏ¾ìÀé½Õ¡Û
¡¡ÉÔÅÐ¹»¤Î²æ¤¬»Ò¤ò¼é¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢ÀµµÁ¤ò½â¤ËÀÖÌÚ¿Æ»Ò¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Âè¤ËÁþ¤·¤ß¤Ø¤ÈÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤·¤«²Ã³²À¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ú²ÃÆà»Ò¤ÎÉ×¡¦ÀÖÌÚÍµ²ð¡Û
¡¡Åö½é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î¹Ô¤°ã¤¤¡×¤ÈÌäÂê¤ò·Ú»ë¤·¡¢ºÊ¤Î¶ì¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë"ÉáÄÌ¤ÎÉã¿Æ"¡£
¡ÚÈï³²¼Ô¡¦ÇÏ¾ì¾®½Õ¡Û
¡¡¤³¤ÎÈá·à¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ëÈï³²¼Ô¡£
½Ð±é¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
ÍÕ´Ý¤¢¤¹¤«¡ÊÀÖÌÚ²ÃÆà»Ò¡Ë¡¢ÃÝß·ºé»Ò¡ÊÀÖÌÚ°¦¡Ë¡¢Â¼¾åÊæÇµ²Â¡ÊÇÏ¾ìÀé½Õ¡Ë¡¢º£°æÎ´Ê¸¡ÊÀÖÌÚÍµ²ð¡Ë¡¢ÅÄÃæÇµ°¦¡ÊÇÏ¾ì¾®½Õ¡ËÂ¾
ÍÕ´Ý¤¢¤¹¤«¤µ¤ó¡ÊÀÖÌÚ²ÃÆà»ÒÌò¡Ë
ÃÝß·ºé»Ò¤µ¤ó¡ÊÀÖÌÚ°¦Ìò¡Ë
Â¼¾åÊæÇµ²Â¤µ¤ó¡ÊÇÏ¾ìÀé½ÕÌò¡Ë
º£°æÎ´Ê¸¤µ¤ó¡ÊÀÖÌÚÍµ²ðÌò¡Ë
ÅÄÃæÇµ°¦¤µ¤ó¡ÊÇÏ¾ì¾®½ÕÌò¡Ë
À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
´ÆÆÄ¡§³ëÎ¤²Ú
µÓËÜ¡§»³²ÊÍ±÷ÎÉ
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ß·Â¼Ä¾Æ»¡Êemole¡Ë
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥ó¥Êー¡§ß·Â¼Î¤¼Ó¡Êemole¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÅçÂÞ¶Á¡Êemole¡Ë¡¢»°±ººÚ·îÈþ¡ÊMMJ¡Ë¡¢Àîºê°ìµ±¡ÊMMJ¡Ë¡¢Âç¶â¹¯Ê¿¡ÊMMJ¡Ë¡¢¶â±Ê¼£
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§MMJ
À½ºî¡§emole
¡ÖÌ¼¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¸¶ºî¾ðÊó
Ãø¼Ô¡§¤·¤í¤ä¤®½©¸ã»á
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯3·î30Æü
²Á³Ê¡§»æ½ñÀÒ 1,485±ß¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ 1,320±ß
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
ISBN¡§978-4-04-682118-8
¡¡ºîÉÊ¤¬5·î¤Ë¤ÏÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¸¤á¤È¤¤¤¦½Å¤¿¤¤¥Æー¥Þ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê´ÊÃ±¤Ë¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½Âô»³¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
