プロレスラー 愛鷹 亮氏が大絶賛のカンガルーステーキ！/ 本指までの操作に対応した、タッチパッド【まとめ記事】
カンガルー肉は高たんぱくで鉄分が豊富なうえ、低脂質・低カロリーという特長から注目を集めている。ステーキロッヂでは、このカンガルー肉に着目し、カンガルーステーキを提供中だ。今回、そのステーキロッヂのカンガルーステーキに、プロレスラーの愛鷹 亮（あいたか りょう）氏が挑戦した。
サンワサプライ株式会社は、指先ひとつでパソコン操作を快適に行えるタッチパッド3モデル「MA-PB521LGM（Bluetooth・7インチ）」「MA-PY521GM（有線・6インチ）」「MA-PY521LGM（有線・7インチ）」を9月上旬に発売予定。1本指から4本指までの操作に対応し、ジェスチャー機能でパソコンを直感的に操作できる。また、それぞれの使用シーンに合わせた接続タイプや大きさを選べる。表面はスムーズで反応も良く、気持ちよく操作できる。また、軽い力でタッチするだけで各操作ができるので手首への負担を和らげる。
■プロレスラー 愛鷹 亮氏が大絶賛！ステーキロッヂの「カンガルーステーキ」
カンガルー肉は高たんぱくで鉄分が豊富なうえ、低脂質・低カロリーという特長から注目を集めている。ステーキロッヂでは、このカンガルー肉に着目し、カンガルーステーキを提供中だ。今回、そのステーキロッヂのカンガルーステーキに、プロレスラーの愛鷹 亮（あいたか りょう）氏が挑戦した。
■ケースではない、新しい選択肢！『MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK』
アンドデザイン株式会社は、iPhone 16 Proに対応した「MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK」を発売した。MAGBACKは徹底的に余計な要素を削ぎ落とす“引き算の美学”から生まれた、ミニマルデザインのMagSafe対応バックプレート。iPhone本来のサイズ感やチタニウムの質感、ダイレクトなボタン操作を損なうことなく、割れやすいリアカメラや背面ガラスを保護。iPhone 16 Proをフラットで美しいデザインへと変えることができる。大きく飛び出した複雑な形状のリアカメラバンプを背面プレートで覆い、フラットですっきりとしたミニマルデザインに変えることができる。
■指先のジェスチャーで、直感操作できる！4本指までの操作に対応した、タッチパッド
サンワサプライ株式会社は、指先ひとつでパソコン操作を快適に行えるタッチパッド3モデル「MA-PB521LGM（Bluetooth・7インチ）」「MA-PY521GM（有線・6インチ）」「MA-PY521LGM（有線・7インチ）」を9月上旬に発売予定。1本指から4本指までの操作に対応し、ジェスチャー機能でパソコンを直感的に操作できる。また、それぞれの使用シーンに合わせた接続タイプや大きさを選べる。表面はスムーズで反応も良く、気持ちよく操作できる。また、軽い力でタッチするだけで各操作ができるので手首への負担を和らげる。
■スペシャルな作家 7人による贅沢な作品展！MASA ART 高橋正宏企画展「Favorite」を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2025年10月6日(月)よりグループ展「Favorite」を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第 156回目の展示として実施する企画展だ。
■シンガポール独立60周年記念ナショナルデー！シンガポールパビリオン【大阪・関西万博】
2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）に出展中のシンガポールパビリオンは、2025年8月24日（日）大阪・関西万博のナショナルデーホール「レイ・ガーデン」にて、シンガポール独立60周年を祝うナショナルデー記念式典を開催した。式典には、シンガポール、日本からの公式来賓が出席し、両国の絆と未来への協力を象徴し、文化と友情を讃える一日となった。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調
サンワサプライ株式会社は、指先ひとつでパソコン操作を快適に行えるタッチパッド3モデル「MA-PB521LGM（Bluetooth・7インチ）」「MA-PY521GM（有線・6インチ）」「MA-PY521LGM（有線・7インチ）」を9月上旬に発売予定。1本指から4本指までの操作に対応し、ジェスチャー機能でパソコンを直感的に操作できる。また、それぞれの使用シーンに合わせた接続タイプや大きさを選べる。表面はスムーズで反応も良く、気持ちよく操作できる。また、軽い力でタッチするだけで各操作ができるので手首への負担を和らげる。
カンガルー肉は高たんぱくで鉄分が豊富なうえ、低脂質・低カロリーという特長から注目を集めている。ステーキロッヂでは、このカンガルー肉に着目し、カンガルーステーキを提供中だ。今回、そのステーキロッヂのカンガルーステーキに、プロレスラーの愛鷹 亮（あいたか りょう）氏が挑戦した。
■ケースではない、新しい選択肢！『MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK』
アンドデザイン株式会社は、iPhone 16 Proに対応した「MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK」を発売した。MAGBACKは徹底的に余計な要素を削ぎ落とす“引き算の美学”から生まれた、ミニマルデザインのMagSafe対応バックプレート。iPhone本来のサイズ感やチタニウムの質感、ダイレクトなボタン操作を損なうことなく、割れやすいリアカメラや背面ガラスを保護。iPhone 16 Proをフラットで美しいデザインへと変えることができる。大きく飛び出した複雑な形状のリアカメラバンプを背面プレートで覆い、フラットですっきりとしたミニマルデザインに変えることができる。
■指先のジェスチャーで、直感操作できる！4本指までの操作に対応した、タッチパッド
サンワサプライ株式会社は、指先ひとつでパソコン操作を快適に行えるタッチパッド3モデル「MA-PB521LGM（Bluetooth・7インチ）」「MA-PY521GM（有線・6インチ）」「MA-PY521LGM（有線・7インチ）」を9月上旬に発売予定。1本指から4本指までの操作に対応し、ジェスチャー機能でパソコンを直感的に操作できる。また、それぞれの使用シーンに合わせた接続タイプや大きさを選べる。表面はスムーズで反応も良く、気持ちよく操作できる。また、軽い力でタッチするだけで各操作ができるので手首への負担を和らげる。
■スペシャルな作家 7人による贅沢な作品展！MASA ART 高橋正宏企画展「Favorite」を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2025年10月6日(月)よりグループ展「Favorite」を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第 156回目の展示として実施する企画展だ。
■シンガポール独立60周年記念ナショナルデー！シンガポールパビリオン【大阪・関西万博】
2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）に出展中のシンガポールパビリオンは、2025年8月24日（日）大阪・関西万博のナショナルデーホール「レイ・ガーデン」にて、シンガポール独立60周年を祝うナショナルデー記念式典を開催した。式典には、シンガポール、日本からの公式来賓が出席し、両国の絆と未来への協力を象徴し、文化と友情を讃える一日となった。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調