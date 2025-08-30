·ÝÇ½¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¡Ö¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¿ûÅÄ¾Úö¡õ¾®¾¾ºÚÆà¤Ï7°Ì¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡õ ¿¹¹âÀéÎ¤¤Ï3°Ì¡¢1°Ì¤ÎÉ×ÉØ¤Ï?¡Ú¹â¹»ÊÔ¡Û
¡¡8·î10Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÀ¤´Ö¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢É×¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¾¦³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ67¡Ë¡¢ºÊ¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ71¡Ë¤È¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë¹â³ØÎò¤ÊÅÀ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï¡¢ÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤Î¹â³ØÎò¥«¥Ã¥×¥ë¤òÄ´ºº¡£É×ÉØ¤Î¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ¤ò»»½Ð¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃæÂà¤·¤¿·ÝÇ½¿ÍÆ±»Î¤ÎÉ×ÉØ¤Î¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡º£²ó¡¢1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÅÄÃæ·½¡õ¤µ¤¯¤é¤Î¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ130¤À¤Ã¤¿¡£ ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¸å¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÇÀ¤³¦¤òÅ¾ÀïÃæ¤ÎÅÄÃæ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¤ÎÌ¾Ìç¡¦½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥¹â¹»¡ÊÄÌ¾Î¡¦½ÂËë¡£ÊÐº¹ÃÍ74¡Ë¡£1983Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Èæ³ÓÅª¡¢¿·¤·¤¤»äÎ©¹â¤Ç¡¢ÉþÁõ¤âÆ¬È±¤Î¿§¤â¼«Í³¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾Ìç¤À¡£ËÜ¿Í¤Ï¹â¹»»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁá¤á¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡×¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡¢²¶¤Ï·ÝÇ½¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¼õ¸³¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤à¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤µ¤¯¤é¤¬Â´¶È¤·¤¿°¦ÃÎ¸©Î©Ç®ÅÄ¹â¹»¡ÊÊÐº¹ÃÍ56¡Ë¤âÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2°Ì¤ÎÀÄÌÚ¿ò¹â¡õÍ¥¹á¡Ê¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ118¡Ë¤Ï¡¢É×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£ÀÄÌÚ¤Î½Ð¿È¹»¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÂçºåÉÜÎ©È¬Èø¹â¡ÊÊÐº¹ÃÍ63¡Ë¤À¡£2024Ç¯4·î¡¢¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¡ÖÍ¥½¨¤Ê¹â¹»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç³Ø¡¢¹Ô¤«¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í?¡×¤È¤µ¤é¤ËÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊ¤ÎÍ¥¹á¤ÏÅìµþ¹Ù³°¤ÎÃÏ¸µ¾®¤ò½Ð¤Æ¡¢µÈ¾Í»û¤Ë¤¢¤ëÆ£Â¼½÷»ÒÃæ¤ËÆþ³Ø¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¹â¹»¡ÊÊÐº¹ÃÍ55¡Ë¤Ë¿Ê¤ó¤À¡Ê¤½¤Î¸å¡¢Å¾½Ð¡Ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Éô¤Ç¡¢¤¢¤ÎÆâÅÄÍµª¤â¤Þ¤¿Æ£Â¼½÷»Ò¹â¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Éô½Ð¿È¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¤â¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÅª¤Ç¤¢¤ë¹¾¸ýÍÎ²ð¡õ¿¹¹âÀéÎ¤É×ºÊ¡Ê¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ116¡Ë¡£¿¹¹â¤Ï·§ËÜ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¶å½£½÷³Ø±¡¡Ê¸½¡¦¥ë¡¼¥Æ¥ë³Ø±¡¹â¹»¡£ÊÐº¹ÃÍ56¡Ë»þÂå¤Î1986Ç¯¡¢¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Ë¡£¹»Ìç¤ÎÁ°¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Êç½¸¥Á¥é¥·¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Î¹¾¸ý¤Ï¡¢ÇëËÜ¶Ö°ì¤äÂçÂì½¨¼£¤é¤âÂ´¶È¤·¤¿ÅÁÅý¹»¡¦¶ð¹þ¹â¹»½Ð¿È¡ÊÊÐº¹ÃÍ60¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤Ï¶áÇ¯¡¢µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¾¯¡¢³ä¤ê°ú¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¾å¸ÍºÌ¤È·ëº§¤·¤¿EXILE HIRO¡Ê¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ101¡Ë¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ63¤Î²£ÉÍ»ÔÎ©¶âÂô¹â¤Î½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ó¥¿¥ë¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾±º¾¡¿Í¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¾¾±º¤È¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿MAX¾¾±º¤À¡£
¡¡¿ûÅÄ¾Úö¤¬ºÇ½é¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ÃÓÅÄ¹â¹»¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¿Ê³Ø¹»¤À¡Ê¤½¤Î¸å¡¢Å¾½Ð¡Ë¡£±éµ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤â63¤È¤Ï¶²¤ìÆþ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤â¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Ç¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢Ê¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö²¦»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÊ¤Î¾®¾¾ºÚÆà¤Ï»³Íü¸©Æâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯¹ë¹»¡¦ÄëµþÂè»°¹â¹»¡ÊÊÐº¹ÃÍ41¡Ë¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ¤Ï104¡£¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤äÌîµå¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ÇÉ½¾ð¤¬È´¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·ÝÇ½¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Áí¤¸¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¤ÈÊÐº¹ÃÍ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÈ¼Î·¤È¤á¤°¤ê²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î±¿¤À¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤Î±¿¤Î¤è¤µ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡£
¼Ì¿¿¡¦ËÜ»ï¼Ì¿¿Éô
Ê¸¡¦ËÙ±ÛÆü½ÐÉ×