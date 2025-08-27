8月25日、マツコ・デラックスと「SUPER EIGHT」の村上信五が司会を務めるバラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）が放送された。この日はMCの2人が欠席だったが、番組内での “不穏な予告” が注目を集めている。

番組冒頭、「このたび村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため、本日はMC不在でお送りします」「次回、状況は2人からご説明させていただきます」というナレーションが読みあげられ、番組がスタートした。

「欠席した2人に代わって、前説担当のお笑いコンビ『ダンシングヒーロー』が出演し、VTRのタイトルを振る形で進行しました。恒例の街頭インタビューの映像が流れましたが、過去映像をまとめたものが多く、総集編に近い内容でした」（スポーツ紙記者）

マツコは8月11日の情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）を、腰の亜脱臼により、欠席していた。今回、村上の体調不良も明かされ、突然のMC不在に驚く視聴者も多かった。一方で、Xでは

《月曜から夜ふかしどうした？MC不在は良いとして、次回で2人から状況説明あります。が何か不穏》

《次回2人から状況説明ってどういうことなんだろ？？？》

《MC不在って、次回に2人から状況説明あるって、何か意味深な》

など、次回の放送を心配する声が見受けられる。番組冒頭で流れた「次回、状況は2人からご説明させていただきます」というアナウンスが原因のようだ。

「マツコさんと村上さん本人の口から、突然収録中止になった舞台裏を冗談交じりに説明するものかもしれません。ただ、わざわざ2人に説明させる場を設けたことから、番組の今後について話すのではないかと、“不穏な予告” と受け取る人もいたようです」（芸能記者）

『夜ふかし』は、3月27日に街頭インタビューに応じた中国出身の女性が話していない内容を意図的に編集し、「中国ではカラスを食べる」と放送した「ねつ造編集」が物議を醸した。BPO（放送倫理・番組向上機構）による審議入りも決まったが、番組は継続することになった。この騒動後、番組には異変が見られたという。

「4月から5月にかけての約1カ月、MCのマツコさんと村上さんによるスタジオトークがなく、過去の映像を流す状況が続きました。VTRを流す間、2人の会話や笑い声は入っているにもかかわらず、ワイプ映像がなかったのです。

5月12日に街頭インタビューの再開を告知し、ようやく番組が通常運転に戻っていました。そんななか、MC2人が休み、意味深な予告が流れたことで、番組の動向を心配する人もいたのだと思われます」（前出・芸能記者）

次回の放送は9月8日となるが、マツコと村上は何を語るのか。