2025年8月27日に日本武道館公演を予定しているアイドルグループ・iLiFE!のあいすさんが25日にXで虚偽情報について注意喚起を行った。また、空詩かれんさんは、流出した写真について謝罪する事態になっている。

「信じる情報を見極めていただけると幸いです」

iLiFE!をめぐっては、同日にメンバーの那蘭のどかさんが「重大な規約違反」を理由に日本武道館公演をもって脱退することを発表していた。

一方、同日夜、あいすさん、空詩さんにまつわる男性との写真がネット上で取り上げられ、真偽は定かではなかったが、波紋を広げていた。

これを受け、あいすさんは25日にXを更新し、「先程上げられていた写真についてですが、あいす本人ではありません。虚偽の投稿になります」と投稿を否定した。

この騒動に対し、「ファンの方々にはご心配をおかけして申し訳ございません」と謝罪しつつ、「皆様にもいま一度、信じる情報を見極めていただけると幸いです」と呼びかけた。「これからもひたむきに頑張りますので、ご確認の程よろしくお願いいたします」とつづっていた。

「お騒がせしてしまい、大変申し訳ございません」

また、空詩さんも25日にXを更新し、「この度は私の過去の写真が流出し、多くの方にご心配とご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪した。

投稿によれば、写真は加入前の2024年5月頃のものだといい、「同年11月にiLiFE!加入のお話をいただき、アイドルとして再び活動する決意を固めました。その過程で私的な関係やSNSを整理し、2025年以降は一切関係がありません。Instagramのアカウントもその時点で削除しており、現在は使用しておりません」と説明した。

最後には、「改めまして、私の過去のことで皆さまをお騒がせしてしまい、大変申し訳ございません。これからもより誠実に、アイドル活動に真摯に取り組んでいきます」とつづっていた。