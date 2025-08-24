子どものためにクレヨンで描いたイーブイ　妻が気に入りまさかの額装

子どものために何気なく描いた一枚のイラストが、家庭内で名画扱いされることに……。そんなほっこりエピソードがXで話題になっています。

話題の絵を描いたのは、日常的にイラストを描き、Xやpixivに投稿しているというクッキーさん。決してプロとして活動しているわけではありませんが、長年同人活動を続けているだけあり、イラストはお手の物。

今回描いたポケモン「イーブイ」のイラストも、お子さんがテーブル上に置いていた画材を使って、本を見ながら3分ほどでサッと描いたものだそう。ちなみに、モチーフに「イーブイ」を選んだのは「長男が好きなポケモンだから」とのことでした。

当初は「初めて描いたけど変なイーブイになっちゃったかな」と感じていたそうですが、これを見た妻がとても気に入り、なんと額縁に入れることに。しかも「サインも書いて」と頼まれたため、まるで公式グッズのように飾られる存在となってしまいました。なお、妻がどこを気に入ったのかは今もわからないそうです。

このほか寝室には妻が描いたお子さんの似顔絵も飾られており、自宅内はちょっとした「美術館状態」となっているとのこと。家族の絵がたくさん飾られている光景は、素敵な家庭の象徴と言えるかもしれませんね。

投稿は15万件を超えるいいねが寄せられるなど大きな注目を集め、クッキーさんも予想外の反響に「てっきり下手な絵をみんなで面白がっていると思ってました。でもリプライを見ると普通に褒めてくれる人ばかりで、困惑しつつもうれし恥ずかし、って感じでしたね」と驚いた様子で話します。

子どものために描かれた一枚のクレヨン画が、家族にとっての思い出の名画となった今回の出来事。ネットユーザーの間でも「味わい深い」「こういうのが一番好き」と好意的な声が寄せられています。

クッキーさん（@leon_kame）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025082402.html