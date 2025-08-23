見た目変わってない？ いや変わった!? 三菱新型「デリカミニ」のデザイン… エクステリア・インテリアのこだわりとは【デザイナーインタビュー】

新型デリカミニのエクステリア＆インテリアのこだわりは？

軽スーパーハイトワゴン市場においてアウトドア系モデルが拡大傾向にある中、「デリカミニ」の先代モデルは多くのユーザーから支持を集め、数々の賞を受賞しました。

そんな実績を引っ提げて今回三菱が市場に投入した新型デリカミニは、商品コンセプトに「Advanced Active reliable partner（進化したアクティブな頼れる相棒）」を掲げ、内外装デザインを新作するとともに、他社を凌駕する先進機能を追加。

【画像】デザイン変わった？ どの辺が？ 新型デリカミニを見る！（27枚）

気軽にアウトドアを楽しみたい家族をターゲットに、商品魅力をさらに向上させました。

エクステリアはデリカのDNAである「タフさ」と「ルーミネス」を、インテリアは「デイリーアドベンチャー」をコンセプトに開発されています。

今回は、新型デリカミニのエクステリア担当の後藤淳氏とインテリア担当の小池矩仁彦氏に、そのデザインに込められた思想とこだわりについて、詳しく話を伺いました。

フルモデルチェンジとなったデリカミニ。さらに「デリカ」らしさが増した？

まずはエクステリアデザインについて、担当の後藤淳氏に解説していただきます。

新型デリカミニのエクステリアは、どのような点が特徴なのでしょうか。

「1番の特徴はまずキャビンが大きくなったところにあります。

デリカのコンセプトは『ルーミネス（広々とした空間）』と『タフさ』その融合です。

そのDNAをより強調するために、今回はパッケージから見直しました」

具体的には、フロントウィンドシールドの角度を立て、上側で約10cm前進させたとのこと。

これにより、サイドビューから見た際のキャビンがより長く、大きく見えるデザインとなり、コンセプトである「ルーミネス』を体現しています。

フロントフェイスは、まずライトが大きくなり、目がよりぱっちりしたデザインになっています。

先代の“やんちゃな表情”はキープした上で、ウインカーが点灯するとヘッドランプユニットの下の部分、リングの中が光って、涙が溜まったようなウルルンとした表情を作っており、デリカミニの愛着感や可愛らしさをより強調するようなデザインになりました。

また、デリカのアイデンティティである「スリット型のフロントグリル」は先代から引き継ぎつつ、質感を変更することで、より立体的になっています。

中心部は一段下げられており、犬の鼻のような形状が特徴的です。

ここには性能が高まったレーダーが内蔵されており、機能性をデザインとして表現しています。

さらに、三菱のデザインアイコンである「ダイナミックシールド」にも進化が見られます。

その進化について、後藤氏は次のように話しています。

「ダイナミックシールドは、今回はバンパーと一体化したインテグレーとした表情にしています。

先代は別パーツでしたが、一体パーツにしてバンパーとシームレスに繋がっていくようなデザインにしました。

立体的な表情で『人と車を守る』という力強さの表現は踏襲しつつ、シームレスにすることで、より次世代感、先進感を表現しています」

またサイドビューで先代と最も違うのはDピラーの部分。ボディ色のDピラーがあることで、デリカD：5のデザインを踏襲しています。

また、軽自動車の規格に収めながら、フェンダーからドア下部にかけての広いエリアを黒く塗装することで、デリカらしいハイグラビティな印象を出したといいます。

さらにリアデザインでは、ボディ色のフィニッシャーを採用することでボディ全体の厚み感を演出し、デリカのコンセプトである「しっかり感」「安心感」を高めています。

リアデザインについて、後藤氏は次のように話しています。

「リアコンビネーションランプにも、機能的でカチッとした印象を表現するアイコンとして『正方形のモチーフ』を使っています。

テールランプ点灯時はリング状に光り、ストップランプを踏むと高い位置が光ることで、後方からの視認性を高めています。

この正方形モチーフは、フォグベゼルやヘッドライトの横側、そしてトレッキングシューズのソールをモチーフにしたホイールデザインにも採用し、ボディ全体の統一感を出しています」

インテリアデザイン - 「デイリーアドベンチャー」を具現化する機能性と心地よさ

続いて、インテリアデザインについて、担当の小池矩仁彦氏にお話を伺います。

「今回、インテリアのコンセプトは『デイリーアドベンチャー』です。

まず空間の特徴から説明しますと、Aピラーを100mmほど前進させることで、フロント周りに圧倒的な開放感を実現しています。

同時にAピラーを補足することで視認性も確保しました。

また、Aピラーが上に向かってぐるっと回っているような形状を採用し、囲まれ感を出すことでプロテクト感を演出しています」

また新型デリカミニでは、インパネ周りも大きく変わりました。

どのような特徴があるのでしょうか。小池氏は次のように語ります。

「インパネには3つのポイントがあります。

1つ目は、『12.3インチと7インチの大型ディスプレイ』を採用したことです。

これにより、圧倒的な先進感とすっきりした見た目、そして見やすさや使い勝手を向上させています。

2つ目は、『ギア感・アウトドア感を高めるデザイン』です。

グリップ形状を設けたトレイや、グリップしやすいこだわりの作りのテレインダイヤルなどを採用しました。

3つ目は『収納』です。

アッパーボックスには仕切りがあり、お客様の要望に応じて様々なものを収納できます。

また、カップホルダーにはコードを通す穴を開けています。

下側のUSB Type-Cポートから充電ケーブルをこの穴に通すことで、スマートフォンを充電しながらカップホルダーに固定でき、コードの煩わしさを解消しました」

インテリアも細部までこだわりを詰め込んでいる

さらに、運転席メーターの上部にも新たにトレイを設置。

ギア感のあるグリップ形状の収納は、ウェットティッシュがちょうど収まるサイズ感に設計されています。

収納の底にはビード形状（凸形状）を追加し、ペンや薄いカードなどが底に張り付かず取り出しやすい工夫も。

コインなどが奥に挟まって取れなくなるのを防ぐため、各収納の側面やドアのプルカップの底にも同様の処理が施されています。

またシートは、形状自体にこだわったようです。

リラックス感だけでなく、ショルダー部分を少し張り出させることで、しっかりとしたホールド性による安定感も両立。

ブロック上のモチーフを採用することで、ゆったりとくつろいだ使い方も可能です。

特にリアシートは、足元まで生地を伸ばした厚みのあるものになっています。

そのほか、後席には運転席・助手席ともにテーブルが設定されており、あらゆる家族構成やシチュエーションで便利に使えるようになっています。

質感の面では、カーキ色のソフトな素材を基本としながら、ハード素材の部分にも編み込み状のデザインを施すことで、柔らかく見える質感の高いデザインを実現しているのもポイントです。

このほかにも、クラスNo.1の開口幅650mmを誇るスライドドア、シートヒーターやステアリングヒーター、撥水シート生地、汚れを拭き取りやすい樹脂ラゲッジボードなど、現行モデルで評価された便利・快適装備も継承・強化されています。

※ ※ ※

新型デリカミニは、デリカのDNAを受け継ぐタフで親しみやすいエクステリアと、「デイリーアドベンチャー」をコンセプトとした機能的で心地よいインテリアを両立。

さらに、軽自動車の枠を超える先進機能と徹底的に考え抜かれた使い勝手を備えることで、まさに「進化したアクティブな頼れる相棒」として、オーナーのアクティブな毎日を力強くサポートしてくれる1台に仕上がっていました。