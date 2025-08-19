Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が自身のInstagramのストーリーズを更新。8月17日に出演した『SUMMER SONIC 2025』のステージフォトを大量公開した。

【画像】藤澤涼架＆大森元貴が投稿した『サマソニ』ステージフォト／アップルグリーンのグッズTシャツを着て笑顔を見せるMrs. GREEN APPLE

■ピンクのセットアップにメガネを合わせた若井滉斗

メガネをかけ、ピンクのセットアップを着用した若井が、ギターを弾きながら“舌ペロ”している姿からスタート。

“トップバッター過去最高人数動員”を記録したという、大観衆の前でパフォーマンスしている姿や観客を見つめている横顔、躍動感のあるジャンプシーンなど全10枚の写真を披露した。

ファンからは「破壊力やばい」「爆イケすぎて意識飛びそう」「メガネ似合いすぎ」「これ以上カッコ良くなってどうするの」「色気ダダ漏れ」といった声が寄せられている。

若井滉斗のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/hiloto_wakai_mga/

■観客に笑顔を向ける藤澤涼架「久々の夏フェス 夏を浴びまくったなーーー」

藤澤涼架も自身のInstagramにて、拳を突き上げてバックステージへ向かう姿、観客に笑顔を向けている姿、パフォーマンスシーンの全3枚の写真を公開。

「SUMMER SONIC 2025 久々の夏フェス 夏を浴びまくったなーーー」と綴り、「お昼前から沢山の方々が集まってきてくださり。。遊びに来てくれた皆さんありがとうございました！！」と感謝した。

■大森元貴はメンバーがステージへ向かう臨場感溢れるシーンを公開

また大森元貴も自身のInstagramでパフォーマンスシーンや手を双眼鏡のようにして覗いているお茶目な姿など全10枚の写真を公開。さらに大森が撮影したと思われる、ステージへ向かう若井と藤澤の後ろ姿をとらえた臨場感溢れる動画も披露している。

■アップルグリーンのグッズTシャツを着たMrs. GREEN APPLE