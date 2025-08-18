『CDTVライブ！ライブ！』3時間SPにSixTONES、Travis Japan、FRUITS ZIPPERらの出演が決定
■SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした“青春エールソング”「Stargaze」をフルサイズでお届け！
9月1日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』は、19時から3時間の生放送。このたび、番組を彩る出演アーティスト第1弾と歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト /歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順
CUTIE STREET
SixTONES「Stargaze」
Travis Japan「Rush」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」
BOYNEXTDOOR「Count To Love」
緑黄色社会「つづく」
SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした“青春エールソング”としても話題の最新曲「Stargaze」をフルサイズでお届け。力強い6人の歌声に期待が高まる。
Travis Japanは、メンバーの松田元太がプロデュースした「Rush」をフルサイズでパフォーマンス。ライブでも人気曲となっているセクシーな雰囲気を纏うパフォーマンスは必見だ。
BOYNEXTDOORは、日本2ndシングルから、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。先行配信され話題になっているサビ部分のキャッチーな振り付けに注目だ。
緑黄色社会はCMソングとして書き下ろしたテレビ初披露の最新曲「つづく」をフルサイズライブで魅せる。
FRUITS ZIPPERは彼女たちらしい中毒性MAXの最新曲「ピポパポ」をフルサイズパフォーマンス。そしてCUTIE STREETも登場する。
また、8月の『CDTV』オリジナル月間ランキングも発表される。
番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル
09/01（月）19:00～21:54
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/