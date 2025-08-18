『CDTVライブ！ライブ！』3時間SPにSixTONES、Travis Japan、FRUITS ZIPPERらの出演が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした“青春エールソング”「Stargaze」をフルサイズでお届け！

9月1日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』は、19時から3時間の生放送。このたび、番組を彩る出演アーティスト第1弾と歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト /歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

CUTIE STREET

SixTONES「Stargaze」

Travis Japan「Rush」

FRUITS ZIPPER「ピポパポ」

BOYNEXTDOOR「Count To Love」

緑黄色社会「つづく」

SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした“青春エールソング”としても話題の最新曲「Stargaze」をフルサイズでお届け。力強い6人の歌声に期待が高まる。

Travis Japanは、メンバーの松田元太がプロデュースした「Rush」をフルサイズでパフォーマンス。ライブでも人気曲となっているセクシーな雰囲気を纏うパフォーマンスは必見だ。

BOYNEXTDOORは、日本2ndシングルから、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。先行配信され話題になっているサビ部分のキャッチーな振り付けに注目だ。

緑黄色社会はCMソングとして書き下ろしたテレビ初披露の最新曲「つづく」をフルサイズライブで魅せる。

FRUITS ZIPPERは彼女たちらしい中毒性MAXの最新曲「ピポパポ」をフルサイズパフォーマンス。そしてCUTIE STREETも登場する。

また、8月の『CDTV』オリジナル月間ランキングも発表される。

番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル

09/01（月）19:00～21:54

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/