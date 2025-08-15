みんなに“カッコインテグラ”って言われちゃう!?ホンダの名車「INTEGRA TYPE R」カラーを再現したスマホケースが登場！

生産・販売終了から15年以上が経った今も、自動車ファンの間で根強い人気を誇るHONDAの名車「ホンダ・インテグラ」。マイケル・J・フォックス出演のCMで使われたキャッチフレーズ「カッコインテグラ」を覚えている方も多いでしょう。

エンターテインメントマーケティングの公式通販サイト「muomou SHOP」で販売中の「INTEGRA TYPE R スマホケース」（5995円）は、歴代インテグラの中でも特に人気の高いレースベース車「タイプR」の実車カラーを、自動車用塗料で忠実に再現。

iPhoneシリーズをはじめ、主要なAndroid機種にも対応しており、幅広いユーザーが手にできるファン垂涎のアイテムです。

「INTEGRA TYPE R スマホケース」は同ブランドが発表しているSUZUKIやSUBARUの自動車をイメージしたスマホケースと同じく、ケース本体の着色に自動車用の塗料とコーティング剤を使用。

実車と同様の色と質感を再現し、印刷インクを用いている一般的なスマホケースとは一線を画す鮮やかさと深みのある色合いを実現しています。

さらに、自動車用塗料とコーティング剤ならではの耐候性・防汚性もそのまま保持。真夏の直射日光や紫外線に長時間さらされても色あせしにくく、砂や泥のほか石やアスファルトとの接触でも表面をしっかりガードします。スマホを守るだけでなく、ケース自体も長く美しい状態を保てる仕様です。

本体は耐久性に優れたポリカーボネート製。カラーはチャンピオンシップホワイト、ミラノレッド、ビビッドブルー・パール、ナイトホークブラック・パール、アラバスターシルバー・メタリックの5色をラインナップしています。

対応機種は幅広く、iPhoneシリーズは7〜16（SEは第3世代のみ）に対応。Androidスマホも、XPERIA、Google Pixel、Galaxy、AQUOS、OPPO、楽天、HUAWEI、ARROWS、LG、Redmi、KIDS Phoneなど各シリーズをカバーしています。

現行の主力機種のほとんどを網羅しているため、「機種非対応で使えない」という残念なケースも避けられそうです。

「INTEGRA TYPE R」のロゴだけを配したミニマルなデザイン。スマホを手に取るたびに「ホンダ・インテグラ」の息吹を感じられる、こだわりのスマホケースです。Hondaオフィシャルライセンス商品なので、自動車好きへのギフトにもぴったり。

>> エンターテインメントマーケティング

＜文／&GP＞

