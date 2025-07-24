　日本サッカー協会(JFA)は24日、今夏開催のAFC U20女子アジアカップ予選に出場するU-19日本女子代表のメンバーを発表した。

　日本はグループFに入り、8月6日のグループリーグ初戦でU-19グアム女子代表、8日の第2戦でU-19マレーシア女子代表、10日の第3戦でU-19イラン女子代表と対戦。グループ1位の8チームと、2位のうち成績上位の3チームにホスト国のタイを加えた12チームが、来年4月にタイで行われる本大会に出場する。

　今年4月の国内活動で日本女子代表(なでしこジャパン)に追加招集されたMF眞城美春や、海外組のFW板村真央(フェイエノールト)ら23人がメンバー入り。監督は井尻明氏が率いる。

　以下、U-19日本女子代表メンバー

■スタッフ

▽監督

井尻明

▽コーチ

鈴木木乃実

▽GKコーチ

小林　忍

▽フィジカルコーチ

石井孝典

▽テクニカルスタッフ

見原慧

■選手

▽GK

岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)

名和咲香(セレッソ大阪ヤンマーレディース)

石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)

▽FP

柘植沙羽(ちふれASエルフェン埼玉)

樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)

秋本佳音(三菱重工浦和レッズレディース)

木村未来(ちふれASエルフェン埼玉)

高橋光莉(日体大SMG横浜)

松永未夢(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

板村真央(フェイエノールト)

横山笑愛(アルビレックス新潟レディース)

新井萌禾(セレッソ大阪ヤンマーレディース)

藤崎智子(三菱重工浦和レッズレディース)

栗本悠加(筑波大)

鈴木温子(日体大SMG横浜)

眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

古田麻子(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

原ひばり(JFAアカデミー福島)

本多桃華(十文字高)

伊勢はな(三菱重工浦和レッズレディースユース)

牧口優花(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

榊愛花(JFAアカデミー福島)

津田愛乃音(マイナビ仙台レディースユース)