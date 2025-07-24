U20女子アジア杯予選に臨むU-19女子日本代表メンバー発表…なでしこJ経験の眞城美春や海外組・板村真央ら招集
日本サッカー協会(JFA)は24日、今夏開催のAFC U20女子アジアカップ予選に出場するU-19日本女子代表のメンバーを発表した。
日本はグループFに入り、8月6日のグループリーグ初戦でU-19グアム女子代表、8日の第2戦でU-19マレーシア女子代表、10日の第3戦でU-19イラン女子代表と対戦。グループ1位の8チームと、2位のうち成績上位の3チームにホスト国のタイを加えた12チームが、来年4月にタイで行われる本大会に出場する。
今年4月の国内活動で日本女子代表(なでしこジャパン)に追加招集されたMF眞城美春や、海外組のFW板村真央(フェイエノールト)ら23人がメンバー入り。監督は井尻明氏が率いる。
以下、U-19日本女子代表メンバー
■スタッフ
▽監督
井尻明
▽コーチ
鈴木木乃実
▽GKコーチ
小林 忍
▽フィジカルコーチ
石井孝典
▽テクニカルスタッフ
見原慧
■選手
▽GK
岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)
名和咲香(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)
▽FP
柘植沙羽(ちふれASエルフェン埼玉)
樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)
秋本佳音(三菱重工浦和レッズレディース)
木村未来(ちふれASエルフェン埼玉)
高橋光莉(日体大SMG横浜)
松永未夢(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
板村真央(フェイエノールト)
横山笑愛(アルビレックス新潟レディース)
新井萌禾(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
藤崎智子(三菱重工浦和レッズレディース)
栗本悠加(筑波大)
鈴木温子(日体大SMG横浜)
眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
古田麻子(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
原ひばり(JFAアカデミー福島)
本多桃華(十文字高)
伊勢はな(三菱重工浦和レッズレディースユース)
牧口優花(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
榊愛花(JFAアカデミー福島)
津田愛乃音(マイナビ仙台レディースユース)
日本はグループFに入り、8月6日のグループリーグ初戦でU-19グアム女子代表、8日の第2戦でU-19マレーシア女子代表、10日の第3戦でU-19イラン女子代表と対戦。グループ1位の8チームと、2位のうち成績上位の3チームにホスト国のタイを加えた12チームが、来年4月にタイで行われる本大会に出場する。
以下、U-19日本女子代表メンバー
■スタッフ
▽監督
井尻明
▽コーチ
鈴木木乃実
▽GKコーチ
小林 忍
▽フィジカルコーチ
石井孝典
▽テクニカルスタッフ
見原慧
■選手
▽GK
岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)
名和咲香(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)
▽FP
柘植沙羽(ちふれASエルフェン埼玉)
樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)
秋本佳音(三菱重工浦和レッズレディース)
木村未来(ちふれASエルフェン埼玉)
高橋光莉(日体大SMG横浜)
松永未夢(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
板村真央(フェイエノールト)
横山笑愛(アルビレックス新潟レディース)
新井萌禾(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
藤崎智子(三菱重工浦和レッズレディース)
栗本悠加(筑波大)
鈴木温子(日体大SMG横浜)
眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
古田麻子(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
原ひばり(JFAアカデミー福島)
本多桃華(十文字高)
伊勢はな(三菱重工浦和レッズレディースユース)
牧口優花(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
榊愛花(JFAアカデミー福島)
津田愛乃音(マイナビ仙台レディースユース)