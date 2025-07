【夏のブルアカらいぶ!さんしゃいんさまーぱーてぃー!SP】 7月19日18時30分~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」とローソンとのコラボキャンペーンに関する詳細を公開した。開催期間は8月5日7時より8月18日まで。

以前より予告されていた「ブルアカ」ローソンコラボの詳細が明らかになった。今回は作中の「セミナー」に所属するユウカ、ノア、コユキ、リオの4人が抜擢。おしゃれな私服姿のビジュアルを使ったグッズが展開される。

コラボではおなじみのクリアファイルのプレゼントキャンペーンに加え、グッズが販売。アクリルスタンドや缶バッジといったアイテムから、ネックストラップなどセミナーらしいアイテムが取り揃えられる。また、ローソンプリントでは4人のデザインを印刷することが可能で、販売期間は8月5日より11月3日までとなる。

