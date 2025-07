10mの恐竜レプリカが出現！さいたま恐竜展 25

さいたまアリーナは、イベント・コミュニケーションズとの共催により、さいたまスーパーアリーナ開業25周年記念イベントとして、「さいたま恐竜展 ’25(サイタマキョウリュウテン ニジュウゴ)」を、2025年7月25日(金)〜8月17日(日)に、さいたま新都心けやきひろば 1階 プラザ特設会場にて開催します。

さいたま恐竜展 ’25

全長10メートルのミュージアムレプリカを特別展示するほか、「恐竜を通じて学ぶ 3つの知育」をテーマに、子供達が大人と一緒に、恐竜がいた時代から今日までの地球環境についてを考えるきっかけとなるイベントです。

【イベント内容】

■BIGサイズのミュージアムレプリカを特別展示

3つのミュージアムレプリカを展示します。

(1) ティラノサウルス全身骨格(発掘地アメリカ)全長10m・高さ3.5m

ティラノサウルス全身骨格

(2) ルーフェンゴサウルス全身骨格(発掘地中国雲南省)全長8.5m・高さ3.3m

(3) アンキロサウルス全身骨格(発掘地中国浙江省)全長5.2m・高さ1.4m

■ロボットで恐竜が暮らしていた空間を再現します

動く恐竜ロボット、学べる恐竜パネルを展示します。

動く恐竜ロボット

■化石発掘体験

化石発掘体験(別料金)で古代に想いを馳せます。

特設砂場には、砂利に混じって、アンモナイト、琥珀、三葉虫、サメの歯など本物の化石が埋もれています。

制限時間は3分、3つまで選んで持ち帰れます。

そのほか、来場者ノベルティとして、「オリジナル恐竜カード」をおひとり一枚ずつプレゼントされます。

※内容は変更になる可能性があります。

【さいたま恐竜展 ’25の概要】

名称 : さいたま恐竜展 ’25

日時 : 2025年7月25日(金)〜8月17日(日) 10:00〜18:00(最終入場17:30)

場所 : さいたま新都心けやきひろば 1階 プラザ特設会場

(さいたま市中央区 JRさいたま新都心駅下車徒歩3分)

入場料: 大人(高校生以上)1,000円

子ども(2歳〜中学生以下)800円 ※全て税込価格

※ 特定日(7/28〜8/1・8/4〜8/8)については、上記価格から200円引き

※「セブンチケット」にてお得な前売券を販売します

主催 : 株式会社さいたまアリーナ、

株式会社イベント・コミュニケーションズ

後援 : 埼玉県、さいたま市、埼玉県教育委員会、埼玉県物産観光協会、

さいたま観光国際協会、テレビ埼玉、エフエムナックファイブ、

埼玉新聞社(申請中)

内容 : ミュージアムレプリカ展示、ロボットによる恐竜が暮らしていた空間再現、化石発掘体験ほか

