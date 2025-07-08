¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ITÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > iPhone¤Ë¡È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡© ÍøÍÑ¤Î¼ê¡Ä iPhone¤Ë¡È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡© ÍøÍÑ¤Î¼ê½ç¤È»ÅÁÈ¤ß¡¢°ÂÁ´À¤òÅ°Äì²òÀâ iPhone¤Ë¡È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡© ÍøÍÑ¤Î¼ê½ç¤È»ÅÁÈ¤ß¡¢°ÂÁ´À¤òÅ°Äì²òÀâ 2025Ç¯7·î8Æü 8»þ0Ê¬ WIRED.jp ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© iPhone¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ°ìÉôµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤ä»ÅÁÈ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÁ´À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©