岐阜vs相模原 スタメン発表
[7.6 J3第19節](長良川)
※19:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 26 大串昇平
DF 40 平瀬大
MF 16 西谷亮
MF 23 萩野滉大
MF 24 粟飯原尚平
MF 28 箱崎達也
MF 55 外山凌
FW 11 佐々木快
控え
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 5 石田崚真
DF 37 寺阪尚悟
MF 7 中村仁郎
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
FW 9 ドゥドゥ
FW 27 横山智也
監督
大島康明
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
MF 26 西久保駿介
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 15 前田泰良
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 80 高井和馬
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※19:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 26 大串昇平
DF 40 平瀬大
MF 16 西谷亮
MF 23 萩野滉大
MF 24 粟飯原尚平
MF 28 箱崎達也
MF 55 外山凌
FW 11 佐々木快
控え
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 5 石田崚真
DF 37 寺阪尚悟
MF 7 中村仁郎
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
FW 27 横山智也
監督
大島康明
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
MF 26 西久保駿介
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 15 前田泰良
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 80 高井和馬
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト