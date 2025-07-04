Mrs. GREEN APPLEアニバーサリーベストアルバム『10』TV CMのナレーションを声優の大谷育江と宮野真守が担当
■ミセスとゆかりのあるふたりがナレーションを担当！
デビュー10周年を記念したアニバーサリーベストアルバム『10』を7月8日にリリースする、Mrs. GREEN APPLE。同作のTV CMのナレーションを、声優の大谷育江と宮野真守が務めたことがわかった。
大谷はアニメ『ONE PIECE』のトニートニー・チョッパー役を務めており、ミセスはアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』に「私は最強」を提供。そして宮野はTVアニメ『忘却バッテリー』の要圭役を担当しており、ミセスは同作品に「ライラック」を提供と、ゆかりのあるふたりがナレーションを務めた。
CMは7月5日から、テレビ、WEBなどで展開予定。なお、3人目のナレーターも後日発表予定。
リリース情報
2025.07.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」
2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』
2025.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/