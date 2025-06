松本孝弘が、B’z主催ロックプロジェクト『B’z presents UNITE #02』への出演を辞退することが発表された。

参考:Yukihide “YT” Takiyama、B’zや氷室京介にも信頼される華麗かつ豪快なギターを堪能 一夜限りのスペシャルライブを観た

B’zのオフィシャルサイトでは「体調不良により医療機関で受診したところ、療養が必要と診断されました」と松本の辞退の理由が明記されており、続けて当人の強い希望もあって、稲葉浩志とサポートメンバーにて同イベントを予定通り開催することが説明されている。また、オフィシャルサイトには松本と稲葉のコメントも公開されている。

2021年に初開催された『B’z presents UNITE』。そこから約4年を経て、第二弾として2025年6月21日、22日、28日、29日と4日間にわたって開催される。6月21日にTHE YELLOW MONKEY、6月22日にマキシマム ザ ホルモン、6月28日にMAN WITH A MISSION、6月29日にONE OK ROCKの4組の出演が決定しており、B’zとステージで共演することも告知されていた。

なお、同イベントのチケット払い戻し対応も行うとのこと。

松本孝弘 コメント

この度は僕の健康上の理由でファンの皆様、関係者の皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけして本当に申し訳ありません。僕自身も本当に楽しみにしていた B’z 主催のイベント “UNITE” に出演できないのはとても悔しく、残念でならないのと同時にこのイベントを楽しみにしてくださっていたファンの皆様、共演者の皆様に心よりお詫びいたします。この先まだまだ音楽活動を続けるためにも、今回は大事を取って出演を断念しました事、ご理解頂けましたら幸いです。

必ず元気になってLIVE-GYMのステージに戻って来たいと思います!

松本孝弘

稲葉浩志 コメント

急なお知らせでファンの皆様にはご心配をおかけすることになり本当に申し訳ありません。私にとってはB’z=松本孝弘なので、彼無しでのB’zの作品のパフォーマンスは考えていませんし、ファンの皆様も同じ気持ちだと思います。ただ、今回のUNITE #02に限ってはなんとかやり遂げてほしい、との想いを松本から伝えられ、ここはバンド、スタッフと力を合わせ、UNITEの名の元にこのライブを敢行することと致しました。当日は私とバンド、一丸となって全力で歌と演奏をお届けする所存です。この状態での開催を承諾していただいた、THE YELLOW MONKEY, マキシマム ザ ホルモン, MAN WITH A MISSION, ONE OK ROCKの皆様には心の底から感謝申し上げます。

稲葉浩志

(文=リアルサウンド編集部)