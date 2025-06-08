µµÅÄ¶½µ£»á¡¢GACKT¤ÈÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¡É¥µ¥×¥é¥¤¥ºÄ¾ÅÅ¡É¤Ë¡Ä
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎGACKT¡Ê¥¬¥¯¥È¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ54Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎµµÅÄ¶½µ£»á¡Ê38¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢GACKT¤¬ÉÍÅÄ¤È¤È¤â¤ËÂçºå¤Î²¼Ä®¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¡£Âçºå¡¦À¾À®¶è¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤Á¤ã¤ó¤³Å¹¤òË¬¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢µµÅÄ3·»Äï¤ÎËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµµÅÄÉ±·î¡Ê25¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Å¹¤Ç¡¢GACKT¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¶½µ£¤ÎËå¤À¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÉÍÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÉã¡¦µµÅÄ»ËÏº»á¤ÎÈëÅÁ¤ÎÌ£¤À¤È¤¤¤¦¤Á¤ã¤ó¤³¤È¤À¤·´¬¤Íñ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢É±·î¤¬¡Ö¶½µ£¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢GACKT¤µ¤ó¤¬Ãç¤¤¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤´¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£¤¹¤´¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£É±·î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶½µ£»á¤ÏÉ±·î¤ä»ËÏº»á¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤º¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¿ôÆü´Ö¤Ï¡È´ûÆÉÌµ»ë¡É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»î¤·¤ËÉ±·î¤¬¶½µ£»á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢GACKT¤¬¼«¿È¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶½µ£»á¤¬1¥³¡¼¥ë¤ÇÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶½µ£»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Äº£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¸ø³«Îý½¬Ãæ¤Ê¤ó¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
º£ÅÙ¤ÏÉ±·î¤ÎÅÅÏÃ¤«¤é¤«¤±¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¶½µ£¡ª¡¡ÉÍÅÄ¤ä¡¢ÉÍÅÄ¡ª¡¡¤ªÁ°¡¢É±¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤Ï½Ð¤¨¤Ø¤ó¤é¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¤ªÀâ¶µ¡£
¶½µ£»á¤Ï¡Ö¤¨¤§¡©¡¡ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¸ø³«Îý½¬Ãæ¤Ç¡¢ÏÂµ£¤ÎÀ¤³¦Àï¤Î¡Ä¡×¤È¥Ð¥¿¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢GACKT¤â¡Ö¡È¥Þ¥¸¾Ç¤ê¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶½µ£»á¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤á¤Ã¤Á¤ãÍè¤Æ¤Þ¤¹¡¢º£¡£¿·Ê¹¼Ò¤«¤é²¿¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¡ØÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤í¤Ã¤Æ¥¥ì¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ó¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¶½µ£»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÖÏÂµ£¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ç¤¹¤ï¡£·ë¹½¡¢¤³¤ì¤¬Âç°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤ï¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤ë³ä¤Ë¤Ï¡¢·ë¹½¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£