トッテナムvsブライトン スタメン発表
[5.25 プレミアリーグ第38節](Tottenham Hotspur Stadium)
※24:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 14 アーチー・グレイ
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 11 マティス・テル
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 64 カラム・オルセシ
FW 9 リシャルリソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 47 マイキー・ムーア
FW 63 D. Ajayi
監督
アンジェ・ポステコグルー
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 8 ブラヤン・グルダ
FW 41 ジャック・ヒンシェルウッド
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 5 ルイス・ダンク
DF 16 E. Cashin
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 6 ジェームズ・ミルナー
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 33 マット・オライリー
FW 72 ハリー・ハウエル
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※24:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 14 アーチー・グレイ
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 64 カラム・オルセシ
FW 9 リシャルリソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 47 マイキー・ムーア
FW 63 D. Ajayi
監督
アンジェ・ポステコグルー
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 8 ブラヤン・グルダ
FW 41 ジャック・ヒンシェルウッド
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 5 ルイス・ダンク
DF 16 E. Cashin
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 6 ジェームズ・ミルナー
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 33 マット・オライリー
FW 72 ハリー・ハウエル
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります