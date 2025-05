【鬼武者2】 5月23日 発売 価格:3,990円(ダウンロード版のみ) CEROレーティング:C(15才以上対象) プレイ人数:1人

カプコンは、プレイステーション 4/Xbox One/Nintendo Switch/Steam用戦国サバイバルアクション「鬼武者2」を5月23日より発売する。ダウンロード専用で、価格は3,990円。

「鬼武者2」は、2002年にプレイステーション 2向けに発売された戦国サバイバルアクションゲーム。「鬼武者」の続編として発売された。今回発売されるのは、同作のリマスター版となり、主人公である「柳生十兵衛」の復讐劇が、世界観やゲームシステムはそのままに、より遊びやすく、新要素を携えて甦る。

リマスター版には、新要素として「易しい」モードが初期に解放。ストーリーを楽しみたい人向けに初期状態から設定可能となっている。他にも、一撃でも攻撃を受けると死亡する高難易度モード「修羅」モードも追加されており、好きなタイミングでミニゲームも楽しめる。

【『鬼武者2』リマスター 追加要素紹介映像】

今回発売される「鬼武者2」と、2018年に発売された「鬼武者」がセットになった「鬼武者1+2 パック」も発売される。ダウンロード版のみで、価格は4,990円。

【愛と哀しみのバッサリ感! 「鬼武者2」】

剣の道を極めるため諸国を旅している「柳生十兵衛」。ある日突如として現われた謎の怪物集団「幻魔(げんま)」に里が襲われる一報を聞き、駆け付ける。惨劇を目の当たりにした十兵衛は、幻魔の力をもって天下統一を目論む信長へ復讐することを誓った。鬼の一族の力に目覚めた十兵衛は、数々の同士と出会い、助け合い、幻魔へ挑みながら、信長を倒すための5つの玉を探す旅を始めるのだった。

特典について

「鬼武者1+2 パック」を早期購入した人には、厳選されたオーケストラBGMとゲームプレイに役立つアイテムパックがセットになった「鬼武者2 - オーケストラBGMセレクションパック」が特典としてもらえる。6月30日23時59分まで(Steam版のみ7月1日12時59分まで)に購入した人が付与対象となる。

「オーケストラBGMセレクション」

「鬼武者2」の楽曲制作を担当した岩代太郎氏が2002年に発売したCD「鬼武者2 オーケストラアルバム~岩代太郎セレクション~」より厳選した5曲を収録。オーケストラで華麗に「鬼武者2」の世界観を表現している。

【内訳】

・Truth Of Brave ~Warring Mix~

・Truth Of Resolution ~小谷のお邑のテーマ~

・Truth Of Edge ~雑賀孫市のテーマ~

・Truth Of Loyalty ~安国寺恵瓊のテーマ~

・Truth Of Desire ~風魔小太郎のテーマ~

ゲーム開始画面より「特典」を選択し「ギャラリー」から選択することができる。

「アイテムパック」

ゲームプレイに役に立つアイテムがまとまっているパックが入手できる。

【内訳】

薬草:3個/丸薬:2個/秘薬:1個

超鬼薬:2個/劇薬:1個

身代わりの木札:1個/赤魂:10000

※ゲーム序盤で「高女」に会った後に入手できる。

※ゲーム内でも入手可能な使い切り型のアイテム。

※アイテムパックが入手できるのは1度のみ。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※デジタル製品となりますので、プラットフォーム上で製品のラインセンスが付与されます。

※上記に記載の特典は別途入手できる場合がございます。

「鬼武者」のセーブデータ特典

「鬼武者」のセーブデータが保存されている場合、特典として「鬼武者」の主人公「明智左馬介」の装備を模した「十兵衛:左馬介装備」が入手可能になる。

※Steam版では「ゲーム本編を所持している場合」付与の対象となる。

※タイトル画面から「特典」を選択し、[十兵衛衣装]欄から選択することができる。

※見た目のみの変更となり、ステータスは所持している防具と同じものとなる。

※すでに「鬼武者」を持っている人も入手可能となる。

