J1Éüµ¢¤Ø¤Îµ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¡£J2¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÎÌö¿Ê¤È¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤ËÇ÷¤ë
º£Ç¯¤³¤½¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÏJ1¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
2009Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤«¤é¹ß³Ê¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹¤é¤¯¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤ÎÌ¾Ìç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î³«Ëë6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï11¾¡3Ê¬2ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¾®ÎÓ·Ä¹Ô¡Ê¤è¤·¤æ¤¡Ë´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áª¼ê¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡ØÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£³Î¤«¤ËJ2¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ìÀï¤¹¤ë»î¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÈÂç°ìÈÖ¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎÂè14ÀáRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÀï¤Ï1-2¤ÇÀËÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢J1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÝÂê¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÀéÍÕ¤¬17µ¨¤Ö¤ê¤ÎJ1¤ØÌá¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤À¡£
ºòµ¨¤«¤éÀéÍÕ¤ò¼èºà¤¹¤ëÀõÌîô¥ÂÀÏºµ¼Ô¤¬¡¢Ìö¿Ê¤ÎÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡Ë
Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤ÈJ2¶þ»Ø¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø
º£µ¨¤ÎÀéÍÕ¤ÏÉé¤±»î¹ç¤ò°ú¤Ê¬¤±¤Ë¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÀï¤Î¤¤¤ï¤FCÀï¡Ê2¡û0¡Ë¤¬¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÁê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢·è»à¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¡£MF²£»³¶ÇÇ·¡Ê¤¢¤¤æ¤¡Ë¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¥Ã¥¯ÃÆ¤ÈMF郄¶¶°íÚð¡Ê¤¤¤Ã¤»¤¤¡Ë¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Çºòµ¨2Ï¢ÇÔ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤¤¤Þ¤À3¼ºÅÀ°Ê¾å¤òµÊ¤·¤¿»î¹ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¥ê¡¼¥°Àï¡Ë¡¢°µÅÝÅª¤ËÉÔÍø¤ÊÅ¸³«¤Ç¤âÂçÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¡£Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤ÎÍ×¤ÏÂè2Àá¤ÇÉüµ¢¤·¤¿DFÎëÌÚÂçÊå¼ç¾¤È¡¢º£µ¨¤è¤êJ1¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿ÈDFÄ»³¤¹¸»Ê¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¹µ¤¨¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢DF¾¾ÅÄÎ¦¡¢DF²ÏÌîµ®»Ö¡¢DFµ×ÊÝÄíÎÉÂÀ¤é¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¹µ¤¨¤ë¡£
±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¥¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ë郄¶¶¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëMFÆü¹âÂç¡Ê¤Þ¤µ¤ë¡Ë¡¢¤Þ¤¿Î¾¥µ¥¤¥É¤È¼éÈ÷Åª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëDFÁ°µ®Ç·¤¬¤½¤í¤¦¡£
ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÁ´°÷¤¬¼éÈ÷¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¡¢90Ê¬´ÖÇ´¤ê¶¯¤¯Æ®¤¨¤ë¥¹¥«¥Ã¥É¤À¡£¤Þ¤¿¹¶¤á¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÎëÌÚÂç¤ÈÄ»³¤¤Î2Ëç¤ò»Ä¤·¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¶¯¤ß¤À¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¶¯ÎÏ¤ÊÀéÍÕ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤À¤¬¡¢Ä»³¤¤Ï¡ÖÁ°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¢¤ì¤À¤±¾å²¼¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤â¼éÈ÷¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤À¤ÈÀâÌÀ¡£
º£µ¨ÅÓÃæ¤è¤ê²Ã¤ï¤Ã¤¿FW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ê¥ê¡¼¥°Àï5ÆÀÅÀ¡Ë¤äFWÀÐÀîÂçÃÏ¡Ê¥ê¡¼¥°Àï6ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¤òÉ®Æ¬¤ËÁ°Àþ¤ÎÆÀÅÀ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÎMFÄØÄ¾µ¯¤È¡¢¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç½Ð¾ì¤Î±¦¥µ¥¤¥ÉFWÅÄÃæÏÂ¼ù¤Î¸¥¿ÈÀ¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç2ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÇØÈÖ¹æ14¤È¡¢2ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÇØÈÖ¹æ7¤Ï¹¶·â¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Þ¤ÇÌá¤ë¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾Ìç¤ÎÌö¿Ê¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¼¤Î¼Á¡×¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎëÌÚÂç¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤È¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ¢Æ°¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÎ¾Íã¡¢ÄÙ¤·²°¤ÎÁª¼êÁØ¡¢Âç¹õÃì¤ÎÆó¿Í¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß
J2Âè16Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î29ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕ¤Ï¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÎ¾Íã¤¬¶¯ÎÏ¤À¤¬¡¢¡Ø¤½¤³¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡Ä¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÀéÍÕ¤Î¹¶·â¤Ï¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´29ÆÀÅÀÃæ18ÆÀÅÀ¤¬¥µ¥¤¥É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÊÉ®¼ÔÄ´¤Ù¡Ë¡£
¤·¤«¤·ºòµ¨¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Î¾¥¦¥£¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î·Ù²ü¤ÏÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄØ¤ÈÅÄÃæ¤ÎÎ¾Íã¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎ¢È´¤±¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂÐºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÁê¼ê¤¬¼éÈ÷»þ¤Ë5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤äFCº£¼£Áê¼ê¤Ë¤Ï¹¶¤á¼ê¤ò·ç¤¡¢¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¯¾å¤Ç¡¢Èà¤é¤ò¶¼¤«¤¹Áª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¤ÈÊÌ¤Î¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤í¤¦¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤Îº¸Â¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëMF¿ù»³Ä¾¹¨¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï1ÆÀÅÀ¤ò´Þ¤à³èÌö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼MF´ä°æÂöÏ¯¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎMFµÈÅÄ¸»ÂÀÏº¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÄÙ¤·²°¤â¡¢ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤È¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎMF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥ÉÍê¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÎ©¡¦ÂçµÜÀï¤Ç¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤ÏÁ°È¾20Ê¬¤ËÉé½ý¤·¡¢¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤È¥Ñ¥¹¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë²£»³¤¬Âå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤¬¤¦¤Þ¤¯»î¹ç¤ËÆþ¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤ÈÇØÈÖ¹æ6¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡½¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¡£
ºòµ¨¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿MF¾®ÎÓÍ´²ð¤Ï³«ËëÀï°ÊÍèÌ¤½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥ÉÉé½ý»þ¤ËÄÙ¤·²°¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÁª¼êÁØ¤ÎÇö¤µ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÊä¶¯¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤½¤·¤ÆÎëÌÚÂç¤ÈÄ»³¤¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ó°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµó¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¤¤¤Þ¤À¤Ëº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤²ÏÌî¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆó¿Í¤ËÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ÎÆó¿Í¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï16»î¹çÃæ14»î¹ç¤ÇÇØÈÖ¹æ13¤ÈÇØÈÖ¹æ24¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ó¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀéÍÕ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸åÊý¤«¤é»Ù¤¨¤ëÆó¿Í¤ÎÂç¹õÃì¤Î³èÌö¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤¬¡¢ºò²Æ¤ËÎëÌÚÂç¤¬Éé½ý¤·¤¿»öÎã¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ø³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¹µ¤¨Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂæÆ¬¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¨¤ë¡£
ºòµ¨J2ÆÀÅÀ²¦¤Îµ¢´Ô¤Ï¡Ä
Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥«¥Ã¥É¤â¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤¦º£µ¨¤ÎÀéÍÕ¤Ï¡¢Á°¹à¤Çµó¤²¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç17µ¨¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¡¼¥¹¥ÈÊä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
ºòµ¨¤Ï²ÆÁ°¤ËÎëÌÚÂç¡¢µ×ÊÝÄí¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æü¹â¤â¥±¥¬¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëDF¾®ÀîÂçµ®¡ÊJ3¾¾ËÜ»³²íFC¡Ë¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDF»³±Û¹¯Ê¿¡ÊJ2ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤é¤ò´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤ÏÄÙ¤·²°¥¿¥¤¥×¤Î¼éÈ÷Åª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤È¡¢¥µ¥¤¥É¤ÎÊä¶¯¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¡£
Á°¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éé½ý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¡£¸å¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ê¤ï¤¯¤ÐÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ò·óÌ³¤Ç¤¤ë¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤¬ÍýÁÛ¤Ë»×¤¨¤ë¡£
ºÇ¸å¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ù¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ºòµ¨23ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆJ2ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿FW¾®¿¹Èô°¼¡Ê¤Ò¤¤¤í¡Ë¤Îµî½¢¤À¡£º£Åß¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Áí¥×¥ì¡¼»þ´Ö17Ê¬¤Î¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÎËö¤Ë1Éô»ÄÎ±¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¿ÊÂà¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÍè·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀéÍÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¿Í°÷¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÆÁ°¤ËÆ±Áª¼ê¤¬µ¢´Ô¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¾®¿¹¤ÏËÉÙ¤ÊÆÀÅÀ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼éÈ÷»þ¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¥Á¥§¥¤¥¹¤â¤Ç¤¤ë¡£ÄØ¤äÅÄÃæ¡¢²£»³¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ø´ø´±¤ÎÀï½Ñ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòµ¨¤ÎJ2ÆÀÅÀ²¦¤Ï¿·²ÃÆþFW¿Ø¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤È¹Í»¡¤¹¤ë¡£
ÀéÍÕ¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£µ¨¤ÏºÇÁ°Àþ¤ò¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤®¤ß¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¥¹¥¿¥á¥ó¤Ïº£µ¨¤è¤ê°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤ÈÀÐÀî¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤Ç¹¶·â¤Ë¥ê¥º¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¾®¿¹¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥¤¥É¹¶·â°Ê³°¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºòµ¨¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¤¡¢¥¸¥§¥Õ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤È°¦¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Îµ¢´Ô¤¬¡¢J1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¡£
J1Éüµ¢¤Ø¤Îµ¡¤Ï½Ï¤·¤¿
J1Éüµ¢¤Ø¤Îµ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¡£¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¼¡¤Î¥ê¡¼¥°Àï¾¡Íø¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à¸µ´ÆÆÄ¡¢¥æ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó´ÆÆÄ¤¬µÏ¿¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»ºÇÂ¿49¾¡¤ò¾å²ó¤ë50¾¡ÌÜ¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£
½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ë¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×DFÄ»³¤¹¸»Ê¤ÈDFÎëÌÚÂçÊå¡ªJ2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤òJ1¤ØÌá¤¹Àï¤¤
¤³¤ÎÇ®¤òÎä¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£J2¼ó°Ì¤ÇÁö¤ê»Ï¤á¤¿º£Ç¯¤³¤½¡¢¥ê¡¼¥°¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë²Æ¤Þ¤Ç¤Ë·üÇ°ºàÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊ§¿¡¤·¡¢È×ÀÐ¤ÎÂÎÀ©¤Ç¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆJ1Éüµ¢¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡£